İstanbul'da barajların doluluk oranları, Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken yeniden merak konusu oldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri, İSKİ'nin yayımladığı güncel verilerle gündeme geldi. Yağışların barajlardaki su miktarına etkisini öğrenmek isteyen vatandaşlar, son doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda ne kadar su bulunuyor? İşte İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve merak edilen ayrıntılar...