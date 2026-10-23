İSKİ GÜNCEL VERİLERİ AÇIKLADI! 23 Ekim 2026 İSKİ ile İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlar ne kadar dolu?
İstanbul'un su kaynaklarındaki son durum, Ekim ayının sonuna yaklaşılırken yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişinin su ihtiyacını karşılayan barajlarda ne kadar su kaldığı merak edilirken, İSKİ tarafından açıklanan doluluk oranları da yakından takip ediliyor. Özellikle son dönemdeki yağışların baraj seviyelerine nasıl yansıdığını öğrenmek isteyen İstanbullular, güncel verileri araştırıyor. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç olarak ölçüldü? Hangi barajda ne kadar su var? İşte İSKİ'nin güncel baraj doluluk oranlarına ilişkin merak edilenler...
İstanbul'da barajların doluluk oranları, Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken yeniden merak konusu oldu. Megakentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyeleri, İSKİ'nin yayımladığı güncel verilerle gündeme geldi. Yağışların barajlardaki su miktarına etkisini öğrenmek isteyen vatandaşlar, son doluluk oranlarını araştırmaya başladı. Peki, 23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç oldu? Hangi barajda ne kadar su bulunuyor? İşte İSKİ'nin paylaştığı son verilere göre İstanbul barajlarının güncel doluluk oranları ve merak edilen ayrıntılar...
İSKİ 23 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU!
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 23 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,01 seviyesinde yer aldı.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 77,47
Darlık Barajı: yüzde 88,88
Elmalı Barajı: yüzde 74,48
Terkos Barajı: yüzde 36,82
Alibey Barajı: yüzde 75,42
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,68
Sazlıdere Barajı: yüzde 32,36
Istrancalar Barajı: yüzde 54,66
Kazandere Barajı: yüzde 6,26
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,33