İstanbul hava durumu: Meteoroloji’den sağanak yağış uyarısı! 15 Ekim İstanbul’da hava nasıl olacak?

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti: "Avrupa Yakası'nda sabah saatlerine, Anadolu Yakası'nda öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SOKAK GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da dün başlayan bugün de devam eden sağanak yağış akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırdı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü.

Bayrampaşa'da ara sokağı su bastı. Sokak üzerindeki esnaf ise su baskınından etkilenmemek için büyük çaba sarf etti. Esnaf, dükkan önündeki su birikintilerini çekçeklerle tahliye etmeye çalıştı.

ALİBEY DERESİ TAŞTI

Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi de yağmur nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla yol sular altında kalırken bir araç mahsur kaldı. Vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.