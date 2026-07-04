Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSTANBUL KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ: 4-5 Temmuz Gece Maratonu Yol Koşusu İstanbul'da bugün hangi yollar, ne zaman kapanacak?

        İSTANBUL KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ: 4-5 Temmuz Gece Maratonu Yol Koşusu İstanbul'da bugün hangi yollar, ne zaman kapanacak?

        İstanbul'da yapılacak Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer'de trafik akışında geçici düzenlemeye gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 4 Temmuz Cumartesi akşamından itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda aksama yaşamaması için kapalı yollara alternatif güzergâhlar da belirlendi. Peki, Gece Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte Sarıyer'de uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif yol bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-04 18:53:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul’da 4 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenecek Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer’de bazı noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, etkinlik süresince belirlenen cadde ve sokaklar araç geçişine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar da açıklandı. Peki, Sarıyer’de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte Gece Maratonu yol koşusu kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif güzergahlar haberimizde…

        2

        İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, etkinlik süresince trafiğe kapatılacak noktalar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlendi.

        İstanbul Sarıyer’de Gece Maratonu Yol Koşusu kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Etkinlik güzergâhında yer alan yollar, koşunun tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.

        3

        GECE MARATONU NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?

        Düzenleme kapsamında Bahçeköy Caddesi, Meserburnu Caddesi, Piyasa Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi, Mısır Caddesi, Hacı Ali Paşa Caddesi, Raif Bey Caddesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Demokrasi Şehitleri Caddesi ve Çayırbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılacak.

        Çayırbaşı Taksim Yolu da etkinlik süresince araç geçişine kapalı olacak.

        4

        TRAFİĞE KAPATILACAK SOKAKLAR

        Sardunya Sokak, Çıra Sokak, Çocuk Sokak, Fırın Sokak, Hamam Sokak, Çam Yolu Sokak, Kefeliköy Bağlar Sokak, Kumsal Arkası Sokak, Bülbül Sokak, Muhtarlık Sokak, Kaptan Sokak, Kısa Sokak, Ekbiç Sokak, Mezarlık Sokak, Okul Sokak, 2. Tekstilciler Sokak, Sırma Sokak ve Keçecizade Sokak da araç trafiğine kapalı olacak.

        Billur Çıkmazı, Emsal Çıkmazı ve Piyasa Çıkmazı'nda da etkinlik boyunca araç geçişine izin verilmeyecek.

        5

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?

        Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.

        Bu kapsamda, Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Deniz Göktaş hakim karşısına çıkacak

        Gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş, "Dini değerleri aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıkacak

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        İran’da güvenlik devleti gerçeği: Dini lider babasının cenazesine gitmek istedi, sistemi izin vermedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
        Define kazısında acı son
        Define kazısında acı son
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Diş tedavisine gitti... Genel anestezide kalbi durdu iddiası!
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi zirveye sayılı günler kaldı
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Beşiktaş, İlhan Fakılı ile anlaşma sağladı!
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        Hamaney'e Tahran'da veda töreni
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        "Kazanan bir Beşiktaş inşa edeceğiz"
        'Sultan' tatilde
        'Sultan' tatilde
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        5. katta tam 7 ton çöp... Evinde mahsur kaldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        G.Saray'da yeni sezon formaları tanıtıldı!
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        ABD'de 250. yıl kutlamaları: Trump'tan "komünist tehdit" uyarısı
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        4 arkadaş göle girdi... Eğlence faciayla bitti!
        Evlendiler
        Evlendiler
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Çobanları tehdit edip 800 küçükbaşı yağmaladılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        ‘Yaz Bir Şarkı’ya Kibariye ve Eypio konuk oldu
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Dünyanın en iyi atıştırmalıkları belli oldu!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!
        Backrooms sonrası izlenecek 10 film!