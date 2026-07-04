İstanbul’da 4 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenecek Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer’de bazı noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, etkinlik süresince belirlenen cadde ve sokaklar araç geçişine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar da açıklandı. Peki, Sarıyer’de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte Gece Maratonu yol koşusu kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif güzergahlar haberimizde…