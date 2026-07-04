İSTANBUL KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ: 4-5 Temmuz Gece Maratonu Yol Koşusu İstanbul'da bugün hangi yollar, ne zaman kapanacak?
İstanbul'da yapılacak Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer'de trafik akışında geçici düzenlemeye gidilecek. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün duyurusuna göre, 4 Temmuz Cumartesi akşamından itibaren bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin ulaşımda aksama yaşamaması için kapalı yollara alternatif güzergâhlar da belirlendi. Peki, Gece Maratonu nedeniyle hangi yollar trafiğe kapatılacak? İşte Sarıyer'de uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif yol bilgileri…
İstanbul’da 4 Temmuz Cumartesi akşamı düzenlenecek Gece Maratonu Yol Koşusu nedeniyle Sarıyer’de bazı noktalarda trafik akışı geçici olarak durdurulacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, etkinlik süresince belirlenen cadde ve sokaklar araç geçişine kapatılacak. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için kapalı yollar yerine kullanılabilecek alternatif güzergahlar da açıklandı. Peki, Sarıyer’de hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte Gece Maratonu yol koşusu kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi ve alternatif güzergahlar haberimizde…
İSTANBUL'DA YOLLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, etkinlik süresince trafiğe kapatılacak noktalar ve sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergâhlar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından belirlendi.
İstanbul Sarıyer’de Gece Maratonu Yol Koşusu kapsamında uygulanacak trafik düzenlemesi, 4 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 itibarıyla başlayacak. Etkinlik güzergâhında yer alan yollar, koşunun tamamlanmasına kadar araç trafiğine kapalı tutulacak.
GECE MARATONU NEDENİYLE HANGİ YOLLAR KAPANACAK?
Düzenleme kapsamında Bahçeköy Caddesi, Meserburnu Caddesi, Piyasa Caddesi, Haydar Aliyev Caddesi, Mısır Caddesi, Hacı Ali Paşa Caddesi, Raif Bey Caddesi, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Demokrasi Şehitleri Caddesi ve Çayırbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılacak.
Çayırbaşı Taksim Yolu da etkinlik süresince araç geçişine kapalı olacak.
TRAFİĞE KAPATILACAK SOKAKLAR
Sardunya Sokak, Çıra Sokak, Çocuk Sokak, Fırın Sokak, Hamam Sokak, Çam Yolu Sokak, Kefeliköy Bağlar Sokak, Kumsal Arkası Sokak, Bülbül Sokak, Muhtarlık Sokak, Kaptan Sokak, Kısa Sokak, Ekbiç Sokak, Mezarlık Sokak, Okul Sokak, 2. Tekstilciler Sokak, Sırma Sokak ve Keçecizade Sokak da araç trafiğine kapalı olacak.
Billur Çıkmazı, Emsal Çıkmazı ve Piyasa Çıkmazı'nda da etkinlik boyunca araç geçişine izin verilmeyecek.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NERELER?
Yetkililer, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti.
Bu kapsamda, Sarıyer-Çayırbaşı Yolu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli, Hacı Osman Bayırı Caddesi, Şehit Mithat Yılmaz Caddesi, Yeni Mahalle Caddesi, Bahçeköy Caddesi, Tarabya Bayırı Caddesi ile Yeniköy-Tarabya Caddesi alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.