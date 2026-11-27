Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, erken emeklilik şartları neler, hangi yılları kapsayacak?
Milyonlarca çalışan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından gündeme gelen kademeli emeklilik konusunda yeni bir adım atılıp atılmayacağını merak ediyor. Sosyal medyada ve kamuoyunda erken emeklilik beklentisi giderek daha fazla gündeme gelirken gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, erken emeklilik şartları neler, hangi yılları, kimleri kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilik tablosu...
Kademeli emeklilik düzenlemesi, özellikle 1999-2008 yılları arasında sigorta girişi bulunan çalışanların gündemindeki yerini koruyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihine göre değişen bir emeklilik takviminin oluşturulup oluşturmayacağını merak ediyor. Mevcut sistemde emeklilik yaşı ve prim şartları, ilk sigortalı olunan tarihe ve tabi olunan mevzuata göre belirleniyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi, erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik şartları...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
Kademeli emeklilik konusunda Kasım 2026'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. TBMM kayıtlarına göre 26 Ekim 2026'da 2/3988, 16 Kasım 2026'da ise 2/4068 esas numaralı kanun teklifleri Meclis Başkanlığına sunuldu. Her iki teklif de 8 Eylül 1999 sonrasında ve 30 Nisan 2008'e kadar sigortalı olanların emeklilik yaşının kademeli biçimde yeniden düzenlenmesini amaçlıyor. Son sunulan 2/4068 numaralı teklifin ilk imza sahibi Burdur Milletvekili İzzet Akbulut. Teklif, 18 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonu ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna sevk edildi. Ancak teklifler henüz komisyonda bulunuyor ve yasalaşmış değil. Bu nedenle Meclis'e sunulan teklifleri yeni emeklilik hakkı yürürlüğe girmiş gibi değerlendirmemek gerekiyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI, NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Kademeli emeklilik yasası çıkmadı. Meclis'e sunulan tekliflerin komisyonda kabul edilmesi, ardından Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması gerekiyor.
Tekliflerin ne zaman görüşüleceğine ve Genel Kurul gündemine hangi tarihte alınacağına ilişkin kesin bir takvim bulunmuyor. Dolayısıyla 2026 yılı içerisinde kademeli emekliliğin yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih de açıklanmış değil.
2000 SONRASI SİGORTALILAR KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANACAK MI?
Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar bulunuyor. Özellikle 1999-2008 arasında işe giren vatandaşlar, sigorta başlangıç tarihlerine göre değişen yaş şartlarının yeniden düzenlenmesini istiyor.
TBMM'ye sunulan tekliflerin kabul edilmesi halinde bu dönemde sigortalı olanların emeklilik yaşlarının kademeli biçimde belirlenmesi gündeme gelebilecek. Ancak düzenlemenin kimleri kapsayacağı, hangi tarihlerde sigortalı olanlara hangi yaş şartlarının uygulanacağı ve prim koşullarının nasıl olacağı henüz kesinleşmiş değil.
MEVCUT SİSTEMDE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediği için çalışanlar mevcut sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaya devam ediyor. 4A (SSK) kapsamında 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için temel emeklilik şartları şöyle:
- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.
- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.
- Alternatif olarak kadın ve erkek çalışanlar, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik hakkı kazanabiliyor.
1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlarda ise 4A kapsamında 7.200, 4B (Bağ-Kur) kapsamında 9.000 prim günü şartı uygulanıyor. Yaş koşulları da sigorta başlangıcı ve primlerin tamamlandığı tarihe göre değişebiliyor.
ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
Kademeli emeklilik dışında mevcut mevzuatta bazı çalışanlara daha erken emeklilik imkânı sağlayan uygulamalar bulunuyor.
- Malulen emeklilik: Çalışma gücünde mevzuatta belirtilen oranda kayıp yaşayan ve gerekli prim ile sigortalılık koşullarını karşılayan kişiler yararlanabiliyor.
- Engellilik nedeniyle emeklilik: İlgili mevzuat ve sigorta başlangıç tarihine göre farklı koşullar uygulanabiliyor.
- Yıpranma payı: Ağır ve riskli işlerde çalışan bazı sigortalılara fiilî hizmet süresi zammı sağlanıyor. Bu süre, belirli koşullarda emeklilik yaşından indirim sağlayabiliyor.
- Askerlik borçlanması: Askerlik süresi borçlanılarak prim gününe eklenebiliyor. Sigorta başlangıcından önce yapılan askerlik borçlanması, başlangıç tarihini geriye çekebiliyor.
- Doğum borçlanması: Şartları taşıyan kadın sigortalılar, sigorta başlangıcından sonraki doğumları için belirli sürelerde borçlanma yapabiliyor.
Bu uygulamalar herkes için otomatik erken emeklilik anlamına gelmiyor. Sigorta başlangıcı, prim günü ve kişisel çalışma geçmişi belirleyici oluyor.