MEVCUT SİSTEMDE ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Kademeli emeklilik düzenlemesi henüz yürürlüğe girmediği için çalışanlar mevcut sosyal güvenlik mevzuatına tabi olmaya devam ediyor. 4A (SSK) kapsamında 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında ilk defa sigortalı olanlar için temel emeklilik şartları şöyle:

- Kadınlar: 58 yaş ve 7.000 prim günü.

- Erkekler: 60 yaş ve 7.000 prim günü.

- Alternatif olarak kadın ve erkek çalışanlar, 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4.500 prim günü şartıyla da emeklilik hakkı kazanabiliyor.

1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlarda ise 4A kapsamında 7.200, 4B (Bağ-Kur) kapsamında 9.000 prim günü şartı uygulanıyor. Yaş koşulları da sigorta başlangıcı ve primlerin tamamlandığı tarihe göre değişebiliyor.