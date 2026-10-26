Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Karadeniz'de derbi heyecanı: Rizespor - Trabzonspor muhtemel 11'ler | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

        Karadeniz'de derbi heyecanı: Rizespor - Trabzonspor muhtemel 11'ler | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?

        Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde gözler muhtemel 11'lere çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, hakemi ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadrosu belli oldu. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Rizespor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, rakibi karşısında sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Futbolseverler, Rizespor - Trabzonspor maçının başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini araştırıyor. İşte, Rizespor - Trabzonspor muhtemel 11'leri ve maçın canlı yayın ekranı…

        2

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

        3

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı da takip edilebilecek.

        4

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

        Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:

        Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe.

        Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju.

        5

        RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇLARINDA İSTATİSTİKLER

        Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili ekip 30 galibiyet alırken Çaykur Rizespor 9 kez kazandı. Dokuz karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 95 gole Rizespor 44 golle karşılık verdi.

        6

        TRABZONSPOR RİZE DEPLASMANINDA GEÇEN SEZON KAZANDI

        İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. Yedi mücadelede taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Rize deplasmanında önceki dört sezonda 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sona erdirdi.

        7

        TRABZONSPOR İLE RİZESPOR SÜPER LİG'DE 49. KEZ KARŞILAŞACAK

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Rizespor - Trabzonspor mücadelesi, iki takımın lig tarihindeki 49. karşılaşması olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 22 Ekim 2026

        Türkiye-Libya deniz yetki alanı anlaşması ve İstanbul'daki 7 Dışişleri Bakanı toplantısı gündemin sıcak başlıkları olarak öne çıkıyor. Habertürk ekranlarında, Türkiye'nin dış politika hamleleri ve bölgesel güvenlik stratejileri tüm detaylarıyla değerlendiriliyor. Türkiye-Libya deniz yetki alanı anla...
        #rizespor
        #trabzonspor
        #maç
        #muhtemel 11ler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar