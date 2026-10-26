Karadeniz'de derbi heyecanı: Rizespor - Trabzonspor muhtemel 11'ler | Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?
Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Karadeniz derbisinde gözler muhtemel 11'lere çevrildi. 26 Ekim Pazartesi günü Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayın saati, hakemi ve iki takımın sahaya çıkması beklenen kadrosu belli oldu. Peki, Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Rizespor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri…
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Çaykur Rizespor deplasmanında galibiyet arayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada bordo-mavililer, rakibi karşısında sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Futbolseverler, Rizespor - Trabzonspor maçının başlama saatini, yayınlanacağı kanalı ve takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'lerini araştırıyor. İşte, Rizespor - Trabzonspor muhtemel 11'leri ve maçın canlı yayın ekranı…
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 9. hafta karşılaşması, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Rizespor - Trabzonspor karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımı da takip edilebilecek.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER
Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'leri şöyle:
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju.
RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇLARINDA İSTATİSTİKLER
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda bordo-mavili ekip 30 galibiyet alırken Çaykur Rizespor 9 kez kazandı. Dokuz karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un attığı 95 gole Rizespor 44 golle karşılık verdi.
TRABZONSPOR RİZE DEPLASMANINDA GEÇEN SEZON KAZANDI
İki takım arasında Rize'de oynanan 24 karşılaşmada Trabzonspor 10, Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet elde etti. Yedi mücadelede taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Rize deplasmanında önceki dört sezonda 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, geçen sezon rakibini 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretini sona erdirdi.