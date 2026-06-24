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        Haberler Bilgi Gündem KARNE GÜNÜ VE SAATİ: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman, saat kaçta dağıtılacak? MEB 2026 karne günü ne zaman?

        2026 KARNE GÜNÜ VE SAATİ: Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek?

        Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve veli, karnelerin ne zaman ve saat kaçta dağıtılacağını merak ediyor. Yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından uzun bir yaz tatiline hazırlanan öğrenciler, okulların kapanış tarihini ve karne gününü yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre karne günü, eğitim yılının sona erdiği gün okullarda öğrencilere teslim ediliyor. Bu süreçte hem öğrenciler hem de veliler, tatil planlarını karne tarihine göre şekillendirmeye devam ediyor. Peki, Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:23 Güncelleme:
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        Haziran ayının son günlerine yaklaşılırken öğrenciler ve veliler, karnelerin hangi gün ve saatlerde dağıtılacağını araştırıyor. Yoğun bir eğitim dönemini geride bırakmaya hazırlanan milyonlarca öğrenci, yaz tatiline çıkmadan önce okulun kapanış tarihini merakla takip ediyor.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre karneler, eğitim öğretim yılının sona erdiği gün okullarda öğrencilere teslim ediliyor. Bu süreçte aileler, tatil planlarını karne gününe göre netleştirmeye çalışıyor.

        Peki, okullar ne zaman kapanacak, karneler hangi gün ve saat kaçta verilecek? Tüm detaylar haberimizde…

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre, öğrenciler için son ders zili 26 Haziran 2026 Cuma günü çalacak. Bu tarihte derslerin tamamlanmasıyla birlikte okullarda eğitim süreci sona erecek ve yaz tatili başlayacak.

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        KARNELER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VERİLECEK?

        Sabahçı ve tam gün eğitim veren okullarda karneler genellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında öğrencilere dağıtılıyor. Öğlenci öğrenciler için ise karne teslimi çoğunlukla 11.00 ile 12.30 saatleri arasında tamamlanıyor.

        Yaklaşık 20 milyon öğrenci, 26 Haziran Cuma günü karnelerini alarak takdir, teşekkür ve onur belgelerine kavuşacak. Böylece öğrenciler, yaklaşık 2 ay sürecek yaz tatiline resmen başlamış olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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