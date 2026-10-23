KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026: Kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak? Kış lastikleri hangi araçlarda zorunlu?
Havaların giderek soğumasıyla birlikte araç sahipleri için kış lastiği hazırlıkları gündeme geldi. Ekim ayının son günlerine yaklaşılırken sürücüler, 2026-2027 döneminde uygulanacak kış lastiği zorunluluğunun ne zaman başlayacağını ve hangi araçları kapsayacağını merak ediyor. Belirlenen tarihler arasında kurallara uymayan sürücüler ise cezai yaptırımlarla karşılaşabiliyor. Peki, 2026 yılında zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? Hususi otomobillerde kış lastiği takmak zorunlu mu, uygulama hangi araçlar için geçerli? İşte 2026-2027 kış lastiği dönemine ilişkin merak edilenler...
Kış mevsimi yaklaşırken trafikte güvenli yolculuk için alınması gereken önlemler yeniden gündeme taşındı. Sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla araçlarını kış şartlarına hazırlayan sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin tarihleri araştırmaya yöneldi. 2026-2027 kış sezonunda geçerli olacak düzenlemenin hangi araçları kapsadığı, ne kadar süre uygulanacağı ve kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar merak konusu oldu. Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları ilgilendiren uygulamayla, kaygan zeminlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki, 2026'da kış lastiği takma zorunluluğu hangi gün başlayacak, uygulama ne zamana kadar devam edecek? Özel otomobil sahipleri de kış lastiği kullanmak zorunda mı? İşte yeni sürücülerin bilmesi gerekenler...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.
Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.