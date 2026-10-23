Kış mevsimi yaklaşırken trafikte güvenli yolculuk için alınması gereken önlemler yeniden gündeme taşındı. Sıcaklıkların düşmeye başlamasıyla araçlarını kış şartlarına hazırlayan sürücüler, zorunlu kış lastiği uygulamasına ilişkin tarihleri araştırmaya yöneldi. 2026-2027 kış sezonunda geçerli olacak düzenlemenin hangi araçları kapsadığı, ne kadar süre uygulanacağı ve kurallara uymayanlara yönelik yaptırımlar merak konusu oldu. Özellikle şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçları ilgilendiren uygulamayla, kaygan zeminlerde yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Peki, 2026'da kış lastiği takma zorunluluğu hangi gün başlayacak, uygulama ne zamana kadar devam edecek? Özel otomobil sahipleri de kış lastiği kullanmak zorunda mı? İşte yeni sürücülerin bilmesi gerekenler...