KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?
2026-2027 eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, KYK başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi beklenirken, öğrenciler kendilerine burs mu yoksa geri ödemeli öğrenim kredisi mi çıkacağını merak ediyor. Eğitim masraflarını karşılamak için KYK desteğine başvuran binlerce kişinin gündeminde sonuç takvimi ve sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl öğrenilecek? İşte KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Üniversite eğitimleri boyunca burs veya öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK başvuru sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı açıklamaya çevrildi. Eğitim, barınma ve günlük yaşam giderlerine katkı sağlamak amacıyla burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ilan edildi mi? GSB sonuçları ne zaman açıklayacak? KYK burs ve kredi sonucu nereden, nasıl sorgulanır? İşte öğrencilerin merakla beklediği sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları incelemeye alınacak. Değerlendirme kapsamında 12 farklı kamu kurumundan sağlanan veriler, başvuru sırasında verilen bilgilerle karşılaştırılacak.
2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Öğrenciler, sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri KYK'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) resmi açıklamasının ardından erişime açılacak. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecek.
Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekecek. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında, e-Devlet sorgulama bağlantısına haberimiz üzerinden de ulaşılabilecek.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.
2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.
KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:
Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL
Yüksek Lisans: 8.000 TL
Doktora: 12.000 TL
KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?
GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:
- Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,
- Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,
- Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,
- Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,
- Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.