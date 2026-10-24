Üniversite eğitimleri boyunca burs veya öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK başvuru sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı açıklamaya çevrildi. Eğitim, barınma ve günlük yaşam giderlerine katkı sağlamak amacıyla burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ilan edildi mi? GSB sonuçları ne zaman açıklayacak? KYK burs ve kredi sonucu nereden, nasıl sorgulanır? İşte öğrencilerin merakla beklediği sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...