Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        KYK BURS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: 2026-2027 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanır?

        2026-2027 eğitim öğretim yılında burs veya öğrenim kredisi desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri, KYK başvurularının tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 12-16 Ekim tarihleri arasında kabul edilen başvuruların değerlendirilmesi beklenirken, öğrenciler kendilerine burs mu yoksa geri ödemeli öğrenim kredisi mi çıkacağını merak ediyor. Eğitim masraflarını karşılamak için KYK desteğine başvuran binlerce kişinin gündeminde sonuç takvimi ve sorgulama ekranı yer alıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden nasıl öğrenilecek? İşte KYK burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 00:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Üniversite eğitimleri boyunca burs veya öğrenim kredisi imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, KYK başvuru sonuçlarının duyurulmasını bekliyor. 12-16 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen başvuru sürecinin ardından gözler Gençlik ve Spor Bakanlığının yapacağı açıklamaya çevrildi. Eğitim, barınma ve günlük yaşam giderlerine katkı sağlamak amacıyla burs ve kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, değerlendirmelerin ne zaman tamamlanacağını ve sonuçlara nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, 2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları ilan edildi mi? GSB sonuçları ne zaman açıklayacak? KYK burs ve kredi sonucu nereden, nasıl sorgulanır? İşte öğrencilerin merakla beklediği sonuç takvimi ve sorgulama ekranına ilişkin detaylar...

        2

        KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK burs ve kredi başvurularının ardından öğrencilerin ekonomik, sosyal ve eğitim durumları incelemeye alınacak. Değerlendirme kapsamında 12 farklı kamu kurumundan sağlanan veriler, başvuru sırasında verilen bilgilerle karşılaştırılacak.

        2026-2027 KYK burs ve kredi sonuçlarının Kasım ayının son haftasına kadar duyurulması bekleniyor. Ancak henüz kesin bir tarih açıklanmadı. Öğrenciler, sonuç takvimine ilişkin gelişmeleri KYK'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

        3

        KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        2026-2027 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığının (GSB) resmi açıklamasının ardından erişime açılacak. Öğrenciler, e-Devlet sistemine giriş yaparak burs veya kredi almaya hak kazanıp kazanmadıklarını sorgulayabilecek.

        Başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilerin, ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet üzerinden taahhütname onayını belirtilen süre içerisinde tamamlaması gerekecek. KYK burs ve kredi sonuçları açıklandığında, e-Devlet sorgulama bağlantısına haberimiz üzerinden de ulaşılabilecek.

        E-DEVLET KYK BURS SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026 yılı Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencilerine verilen KYK burs ve öğrenim kredisi tutarı aylık 4 bin TL olarak uygulanmaya başladı.

        2027 yılında geçerli olacak yeni burs ve kredi miktarının ise Aralık ayında yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

        KYK burs ve öğrenim kredisi miktarları eğitim seviyesine göre şu şekildedir:

        Ön Lisans ve Lisans: 4.000 TL

        Yüksek Lisans: 8.000 TL

        Doktora: 12.000 TL

        5

        KYK BURS VE KREDİ VERİLİRKEN ÖNCELİKLİ KİŞİLER KİMLER?

        GSB, KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını değerlendirirken öğrencilerin ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alıyor. Bazı öğrenci grupları ise mevzuatta yer alan öncelik hükümleri kapsamında değerlendiriliyor. Başvuru sırasında bilgileri sistem üzerinden doğrulanan başlıca öncelikli gruplar şöyle sıralanıyor:

        - Şehitlerin çocukları ile bekâr kardeşleri ve gazilerin çocukları,

        - Sağlık kurulu raporuyla yüzde 40 ve üzeri engeli bulunduğu belgelenen öğrenciler,

        - Anne ve babası hayatını kaybetmiş öğrenciler,

        - Devlet koruması altında yetişenler ile Darüşşafaka Lisesi mezunları,

        - Milli sporcu belgesine sahip öğrenciler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bowling salonunda yürek yakan ölüm!

        Çorum'da, bir bowling salonunda labutları düzenleyen mekanizmanın çarpması sonucu yaralanan 28 yaşındaki Melike Yeter, hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan iş yeri sahibi, 34 yaşındaki F.B. ise hakimlikçe tutuklandı (AA)

        #KYK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek