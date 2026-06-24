Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı hem tercih sonuçlarına hem de 2026 LGS taban puanları ile yüzdelik dilimlere çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda, hem yerleştirme sürecinin sonuçları hem de okulların taban puanlarıyla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…