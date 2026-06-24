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        Haberler Bilgi Gündem LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kontenjan taban puanları sorgulama

        2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı hem tercih sonuçlarına hem de 2026 LGS taban puanları ile yüzdelik dilimlere çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda, hem yerleştirme sürecinin sonuçları hem de okulların taban puanlarıyla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 17:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından, milyonlarca öğrenci ve velinin gözü kulağı hem tercih sonuçlarına hem de 2026 LGS taban puanları ile yüzdelik dilimlere çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar doğrultusunda, hem yerleştirme sürecinin sonuçları hem de okulların taban puanlarıyla ilgili detayların netleşmesi bekleniyor. Peki, LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman açıklanacak? 2026 LGS tercih sonuçları hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

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        LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Bu yıl LGS sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanması planlanıyor. Sonuçların duyurulmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Tercih sürecinin ise sonuçların açıklanmasından kısa bir süre sonra başlaması öngörülüyor.

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        LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM tarafından yapılacak sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanması bekleniyor. Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler tercih sürecine geçecek ve yerleştirme işlemleri başlayacak.

        LGS 2026 kapsamında taban puanlar ve yüzdelik dilimler, sonuçların açıklanmasıyla birlikte hemen netleşmeyecek; bu veriler ancak tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Çünkü taban puanlar, o yıl öğrencilerin tercihleri ve yerleştirme sonuçlarına göre oluşuyor.

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        MEB LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER EKRANI

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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