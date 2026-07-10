LGS birincisi kim oldu, hangi şehirden çıktı? MEB 2026 LGS Türkiye şampiyonu kim oldu? LGS'de kaç birinci var?

"LGS birincisi kim oldu?", "2026 LGS'de tam puan alan var mı?" ve "Türkiye birincileri hangi ilden çıktı?" soruları, sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı veriler doğrultusunda 2026 LGS'de 500 tam puan alan öğrencilerin sayısı ve illere göre dağılımı netleşti. İşte 2026 LGS Türkiye birincileri ve tam puan alan öğrencilerle ilgili merak edilen ayrıntılar...