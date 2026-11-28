Maaşını Garanti BBVA'ya taşıyacak emekliler dikkat! Kasım 2026 Garanti BBVA emekli maaş promosyonu tutarları belli oldu!
Garanti BBVA'nın Kasım 2026 emekli promosyon kampanyası, maaşını bankaya taşımayı düşünen milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için hazırlanan kampanyada 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Banka, nakit promosyonun yanı sıra belirli bankacılık işlemlerini gerçekleştiren müşterilerine 10 bin TL'ye varan ek bonus fırsatı da sunuyor. Böylece kampanyanın tüm şartlarını yerine getiren emeklilerin elde edebileceği toplam avantaj 25 bin TL'ye kadar yükseliyor. Peki, Garanti BBVA emekli promosyonu Kasım 2026'da ne kadar, hangi maaşa kaç TL ödeme yapılıyor? İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için güncel Garanti Bankası promosyon tutarları...
Garanti BBVA, 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli emekli maaş promosyon kampanyalarını duyurdu. Kampanya kapsamında emekli maaşını üç yıl boyunca Garanti BBVA'dan almayı taahhüt eden vatandaşlar, maaş aralıklarına göre farklı tutarlarda ödeme alabiliyor. En yüksek nakit promosyon 15 bin TL olarak uygulanırken ek kampanya koşullarını yerine getirenlere 10 bin TL'ye kadar bonus veriliyor. Peki, Garanti Bankası SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine hangi şartlarda 25 bin TL ödeme yapıyor? İşte detaylar...
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU KASIM 2026 NE KADAR?
Garanti BBVA, Kasım 2026 döneminde emekli maaşını bankadan alan veya maaşını yeni taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında nakit promosyon sunuyor.
Bankanın açıkladığı maaş aralıklarına göre promosyon tutarları şöyle:
Emekli maaşıNakit promosyon
10.000 TL'ye kadar6.250 TL
10.000 - 14.999,99 TL10.000 TL
15.000 - 19.999,99 TL12.500 TL
20.000 TL ve üzeri15.000 TL
Buna göre 20 bin TL ve üzerinde emekli aylığı alan vatandaşlar, üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında 15 bin TL nakit promosyon kazanabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONUNA EK 10 BİN TL BONUS!
Garanti BBVA, nakit promosyon ödemesine ek olarak belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere toplam 10 bin TL'ye kadar bonus fırsatı sağlıyor.
Ek bonus kampanyasının ayrıntıları şöyle:
- 6.000 TL bonus: Bonus kredi kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL alışveriş yapılması gerekiyor.
- 2.000 TL bonus: Avans Hesap üzerinden en az 2.000 TL kullanım şartı bulunuyor.
- 2.000 TL bonus: Yeni Evim Garantide, kasko veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinden birinin alınması gerekiyor.
Bütün koşulları yerine getiren ve 15 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanan emeklilerin toplam kazancı 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak ek bonusların nakit olarak değil, Bonus kredi kartına veya Paracard'a yüklendiği unutulmamalı.
SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ YARARLANABİLİR Mİ?
Garanti BBVA'nın Kasım 2026 promosyon kampanyası, SGK kapsamında emekli aylığı alan vatandaşları kapsıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, maaş tutarlarına göre belirlenen nakit promosyon ödemelerinden yararlanabiliyor.
İlk kez emekli olanlar, maaşını başka bankadan Garanti BBVA'ya taşıyanlar ve mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyenler de kampanyaya katılabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşımak isteyen vatandaşlar, işlemlerini şubeye gitmeden de gerçekleştirebiliyor.
Başvuru için kullanılabilecek kanallar şöyle:
- Garanti BBVA Mobil
- Garanti BBVA İnternet Bankacılığı
- Garanti BBVA şubeleri
- Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi
- e-Devlet üzerinden banka değişikliği işlemleri
Mevcut Garanti BBVA müşterileri de mobil bankacılık veya müşteri iletişim merkezi üzerinden maaş taşıma ve promosyon başvurusu yapabiliyor. Maaş üzerinde başka bankaya ait bloke bulunması durumunda taşıma işlemi önünde engel oluşabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN YATIRILACAK?
Garanti BBVA'da promosyon ödemesi, taahhüt işlemlerinin tamamlanması ve ilk emekli maaşının bankaya yatırılmasının ardından gerçekleştiriliyor. Bankanın açıklamasına göre promosyon tutarı, ilk maaş ödemesini takip eden ilk 3 iş günü içerisinde müşterinin hesabına aktarılıyor.
Ek bonuslar ise ilgili harcama, Avans Hesap kullanımı veya sigorta işlemlerinin tamamlanmasından itibaren 15 iş günü içerisinde açık olan Bonus kredi kartına veya Paracard'a yükleniyor.
GARANTİ BBVA KASIM 2026 EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Garanti BBVA'nın emekli promosyon kampanyası 1-30 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli. Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin bu tarihler içerisinde promosyon taahhüdü vermesi veya mevcut taahhütlerini yenilemesi gerekiyor.
Emeklilerin başvuru öncesinde ek bonus koşullarını, harcama sınırlarını ve üç yıllık taahhüt süresini incelemesi önem taşıyor. Ayrıca daha önce aynı ek bonus kampanyalarından yararlanan müşteriler, ilgili ödülleri yeniden kazanamayabiliyor.