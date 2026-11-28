GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONUNA EK 10 BİN TL BONUS!

Garanti BBVA, nakit promosyon ödemesine ek olarak belirli bankacılık ürünlerini kullanan emeklilere toplam 10 bin TL'ye kadar bonus fırsatı sağlıyor.

Ek bonus kampanyasının ayrıntıları şöyle:

- 6.000 TL bonus: Bonus kredi kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL alışveriş yapılması gerekiyor.

- 2.000 TL bonus: Avans Hesap üzerinden en az 2.000 TL kullanım şartı bulunuyor.

- 2.000 TL bonus: Yeni Evim Garantide, kasko veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinden birinin alınması gerekiyor.

Bütün koşulları yerine getiren ve 15 bin TL nakit promosyon almaya hak kazanan emeklilerin toplam kazancı 25 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak ek bonusların nakit olarak değil, Bonus kredi kartına veya Paracard'a yüklendiği unutulmamalı.