MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için heyecan yeniden başladı. 25 Kasım 2026 Çarşamba akşamı ekrana gelecek bölümde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta karşı karşıya geldi. Haftanın ilk takım mücadelesinde yarışmacıları bu kez saray mutfağı konsepti bekliyor. Osmanlı mutfağının geleneksel lezzetlerini en başarılı şekilde hazırlamak isteyen yarışmacılar, şeflerden yüksek puan almak için ter döktü. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 25 Kasım Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? İşte 25 Kasım Çarşamba MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu 25 Kasım Çarşamba akşamı oynandı. Yarışmacılar, saray mutfağı konsepti kapsamında hazırlayacakları yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Takım oyununu kaybeden ekipte bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşanacak. Peki, MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı kim olacak, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazanacak? İşte 25 Kasım 2026 MasterChef bölümünün detayları...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF 25 KASIM BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Takım dokunulmazlığını kaybeden ekip, bireysel dokunulmazlığı kazanmak için yeniden tezgâh başına geçecek. Yarışmacılar, şeflerin belirleyeceği yemek veya ürün üzerinden en başarılı tabağı hazırlamaya çalışacak.
Gecenin sonunda şeflerin değerlendirmesiyle bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli olacak. Bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı, haftanın ilk eleme adayı olma riskinden kurtulacak.
MASTERCHEF İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından takım oylamasına geçilecek. Takım arkadaşlarının kullandığı oylar sonucunda en fazla oyu alan yarışmacı, haftanın ilk eleme adayı olarak belirlenecek.
25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak bölümün ardından eleme potasına giren yarışmacının ismi belli olacak. Dokunulmazlık oyunu, bireysel mücadele ve oylama sonuçları açıklandığında haber güncellenecek.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN TAKIMLARI
MAVİ TAKIM
Muhammed (Kaptan)
Burçin
Tolğa
Nilay
Şadi
Ayşe
KIRMIZI TAKIM
Eyyüp Can (Kaptan)
Bahar
Armağan
Enes
Tolgahan