MEB LGS 2026 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek. Bu yıl öğrenciler 2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

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