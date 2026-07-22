Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verir?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verir?

        Metgün Enerji halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, pay başına 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep topladı. Toplam 135 milyon 579 bin lotun satışa sunulduğu halka arzda bireysel yatırımcıların alacağı pay miktarı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket için sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Metgün Enerji halka arz sonuçlarının yanı sıra kişi başına kaç lot düşeceği ve borsada işlem göreceği tarihini de araştırıyor. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Metgün Enerji kaç lot verir? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 18:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak belirlenirken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 oldu. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların hesaplarına paylar aktarılacak ve Borsa İstanbul işlem tarihi duyurulacak. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, METEN kaç lot verir? İşte detaylar...

        2

        METGÜN ENERJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!

        Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.

        3

        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Metgün Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak açıklandı.

        4

        METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 135.579.000 lot pay satışa sunulacak.

        Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

        200 bin katılım: Yaklaşık 677 lot

        300 bin katılım: Yaklaşık 451 lot

        400 bin katılım: Yaklaşık 338 lot

        500 bin katılım: Yaklaşık 271 lot

        700 bin katılım: Yaklaşık 193 lot

        1 milyon katılım: Yaklaşık 135 lot

        1,5 milyon katılım: Yaklaşık 90 lot

        2 milyon katılım: Yaklaşık 67 lot

        Bu hesaplamalar tahmini olup, kesin lot dağılımı halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak.

        5

        METGÜN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Açıklanan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.

        6

        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Metgün Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların, halka arzı takip eden 1-2 iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

        Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, kendilerine kaç lot dağıtıldığını aracı kurumlarının mobil uygulamaları ve yatırım hesapları üzerinden görüntüleyebilecek.

        7

        METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Metgün Enerji halka arz sonuçlarının 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih, halka arz konsorsiyumu tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.

        Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılara dağıtılan paylar hesaplara aktarılacak. Daha sonra ise şirketin Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem göreceği ilk işlem tarihi duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        30 metrelik uçurumda mucize!

        Ordu'da 30 metre yükseklikten deniz kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Kız arkadaşının dükkanını ve otomobilini yaktı, peşinden ateş etti!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        30 yıl sonra gelen adalet! Müebbet hapis cezası alan Elvio Marrero'nun masum olduğu anlaşıldı
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"