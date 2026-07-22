Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı? Metgün Enerji kaç lot verir?
Metgün Enerji halka arzında talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından yatırımcıların gözü halka arz sonuçlarına çevrildi. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, pay başına 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılardan talep topladı. Toplam 135 milyon 579 bin lotun satışa sunulduğu halka arzda bireysel yatırımcıların alacağı pay miktarı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem görmeye hazırlanan şirket için sonuçların açıklanacağı tarih yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, Metgün Enerji halka arz sonuçlarının yanı sıra kişi başına kaç lot düşeceği ve borsada işlem göreceği tarihini de araştırıyor. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, Metgün Enerji kaç lot verir? İşte Metgün Enerji halka arz sonuçları...
Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak belirlenirken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 oldu. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların hesaplarına paylar aktarılacak ve Borsa İstanbul işlem tarihi duyurulacak. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, METEN kaç lot verir? İşte detaylar...
METGÜN ENERJİ TALEP TOPLAMA İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Metgün Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi.
METGÜN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Metgün Enerji'nin halka arzında pay başına satış fiyatı 20,00 TL olarak açıklandı.
METGÜN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Halka arz kapsamında toplam 135.579.000 lot pay satışa sunulacak.
Katılımcı sayısına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:
200 bin katılım: Yaklaşık 677 lot
300 bin katılım: Yaklaşık 451 lot
400 bin katılım: Yaklaşık 338 lot
500 bin katılım: Yaklaşık 271 lot
700 bin katılım: Yaklaşık 193 lot
1 milyon katılım: Yaklaşık 135 lot
1,5 milyon katılım: Yaklaşık 90 lot
2 milyon katılım: Yaklaşık 67 lot
Bu hesaplamalar tahmini olup, kesin lot dağılımı halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak.
METGÜN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Açıklanan halka arz bilgilerine göre Metgün Enerji katılım endeksine uygun olarak yer alıyor. Katılım esaslarına göre yatırım yapan yatırımcılar da halka arza başvuruda bulunabilecek.
METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Metgün Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların, halka arzı takip eden 1-2 iş günü içerisinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
Halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yatırımcılar, kendilerine kaç lot dağıtıldığını aracı kurumlarının mobil uygulamaları ve yatırım hesapları üzerinden görüntüleyebilecek.
METGÜN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Metgün Enerji halka arz sonuçlarının 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde açıklanması bekleniyor. Kesin tarih, halka arz konsorsiyumu tarafından yapılacak resmi duyuruyla netlik kazanacak.
Sonuçların açıklanmasının ardından yatırımcılara dağıtılan paylar hesaplara aktarılacak. Daha sonra ise şirketin Borsa İstanbul'da METEN koduyla işlem göreceği ilk işlem tarihi duyurulacak.