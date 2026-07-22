Metgün Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 20-21-22 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Halka arz kapsamında toplam büyüklük 2 milyar 711 milyon 580 bin TL olarak belirlenirken, şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 21,35 oldu. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından yatırımcıların hesaplarına paylar aktarılacak ve Borsa İstanbul işlem tarihi duyurulacak. Peki, Metgün Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, METEN kaç lot verir? İşte detaylar...