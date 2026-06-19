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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 18 HAZİRAN - PERŞEMBE|| Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Muhtemel Aşk - Survivor - Daha 17 - Dünya Kupası Maçları

        REYTİNG SONUÇLARI 18 HAZİRAN | Dün akşam hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte detaylı liste

        Reyting sonuçları 18 Haziran sıralaması açıklandı mı, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? Geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından medya gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri merak içerisinde "Hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki geçtiğimiz gün ekrana gelen, Muhtemel Aşk - Survivor - Daha 17 - Dünya Kupası Maçları listenin şekillenmesinde etkili oldu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 18 Haziran reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        1

        Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Listede Show TV'nin yeni yapımı Muhtemel Aşk, Survivor Final, Dünya Kupası, Daha 17 ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk sırlarda yer aldı. Merak edenler için 18 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik.

        2

        AB REYTİNG SONUÇLARI 18 HAZİRAN

        3

        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 18 HAZİRAN

        4

        ABC1 REYTİNG SONUÇLARI 18 HAZİRAN

        5
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