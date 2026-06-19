Reyting sonuçları AB ve Total listesi dün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulanıp araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Listede Show TV'nin yeni yapımı Muhtemel Aşk, Survivor Final, Dünya Kupası, Daha 17 ve Müge Anlı ile Tatlı Sert ilk sırlarda yer aldı. Merak edenler için 18 Haziran güncel reyting listesini haberimizde derledik.