Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ise hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve farklı branşlarda hekim dışı sağlık çalışanları için kontenjan ayrılması bekleniyor. Ancak yeni alımda hangi kadroların yer alacağı ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı henüz kesinleşmedi.

Alım yapılacak iller, kadro sayıları, eğitim şartları ve KPSS koşulları da yayımlanacak resmi ilan ve başvuru kılavuzuyla açıklanacak.