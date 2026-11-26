SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2026 SON DURUM: Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman, İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı ve hangi kadrolara alım yapılacak?
Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ve İŞKUR sürekli işçi alımı için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2026 yılı sona ermeden hekim dışı personel alımı yapılacağını açıklamasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı ilanlarına çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu'nun hazırlıkların son aşamaya geldiğini duyurmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri, 38 bin personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılacak, İŞKUR işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte, 2026 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru tarihleri hakkında son gelişmeler...
Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 kapsamında kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşlarında görev almak isteyen binlerce aday, yeni ilanların yayımlanacağı tarihi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıl bitmeden hekim dışı sağlık personeli alımı için ilana çıkılacağını açıklaması, kamuya personel alımı beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da alım çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirtti. Açıklamaların ardından özellikle Sağlık Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kapsamında sürekli işçi kadrolarında çalışmak isteyenler, başvuruların hangi tarihte başlayacağını ve hangi meslek gruplarının alım kapsamına alınacağını araştırmaya başladı. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı hakkında merak edilenler…
SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanlığının 38 bin personel alımına ilişkin resmi başvuru süreci henüz başlamadı. İŞKUR üzerinden yayımlanmış yeni bir sürekli işçi alım ilanı da bulunmuyor.
Adayların başvuru yapabilmesi için Sağlık Bakanlığı, ÖSYM veya İŞKUR tarafından ilgili ilan ve başvuru kılavuzlarının yayımlanması gerekiyor. Başvuru tarihleri ve süreçle ilgili ayrıntılar resmi duyuruların ardından belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 İLANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 16 Kasım 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada, personel alımına ilişkin hazırlıkların son aşamaya geldiğini bildirdi.
Ancak ilanın yayımlanacağı kesin tarih henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, kontenjan dağılımı ve alım sürecinin ayrıntılarının Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyla netleşmesi bekleniyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılacak sürekli işçi alımlarının İŞKUR üzerinden gerçekleştirilmesi bekleniyor. Önceki alım dönemlerinde olduğu gibi başvuruların İŞKUR'un çevrim içi şubesi üzerinden alınması ve ilgili kadrolar için kura yönteminin uygulanması öngörülüyor.
Adaylar, ilan yayımlandığında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr adresinden açık iş ilanlarını inceleyebilecek. Başvuru şartları, gerekli belgeler, başvuru süresi ve kura takvimi yayımlanacak ilanla birlikte belli olacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI 2026 PERSONEL ALIMI HANGİ KADROLARI KAPSAYACAK?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı personel alımında kadro ve branş dağılımı henüz resmi olarak duyurulmadı. Önceki alım dönemlerinde İŞKUR üzerinden yapılan sürekli işçi alımlarında temizlik görevlisi, silahsız güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve hastane hizmetlisi gibi unvanlara yer verilmişti.
Sözleşmeli sağlık personeli alımlarında ise hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve farklı branşlarda hekim dışı sağlık çalışanları için kontenjan ayrılması bekleniyor. Ancak yeni alımda hangi kadroların yer alacağı ve kontenjanların nasıl dağıtılacağı henüz kesinleşmedi.
Alım yapılacak iller, kadro sayıları, eğitim şartları ve KPSS koşulları da yayımlanacak resmi ilan ve başvuru kılavuzuyla açıklanacak.