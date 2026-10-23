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        Haberler Bilgi SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR: 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPIYOR: 2026 Sağlık Bakanlığı hekim dışı 38 bin personel alımı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu, kadro ve branş dağılımı nasıl?

        Sağlık sektöründe görev almak isteyen binlerce adayın gözü, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yeni personel alımına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakanlık bünyesinde 38 bin hekim dışı personelin istihdam edileceğini açıklaması, atama bekleyen sağlık çalışanları arasında büyük bir beklenti oluşturdu. Açıklamanın ardından başvuru takviminin ne zaman duyurulacağı, hangi meslek gruplarına kontenjan ayrılacağı ve adaylarda aranacak kriterler gündemin öne çıkan başlıkları arasına girdi. Özellikle hemşire, ebe, sağlık teknikeri ve diğer sağlık branşlarında atama bekleyen adaylar, Bakanlıktan gelecek duyuruları takip ediyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, tarihler açıklandı mı? 2026 yılı hekim dışı personel alımında başvuru şartları neler olacak, kadro ve branşlara göre kontenjanlar nasıl belirlenecek? İşte yeni personel alımı sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 00:11 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için yeni istihdam açıklamaları gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan 31 bin 54 kişilik personel alımı ilanının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağlık hizmetlerinde görevlendirilmek üzere 38 bin hekim dışı personel alınacağını duyurdu. Bu gelişme, kamuya atanmayı bekleyen binlerce sağlık çalışanının dikkatini yeni alım sürecine yöneltti. Başvuru takviminin henüz netleşmemesi nedeniyle adaylar, Bakanlık tarafından yapılacak açıklamaları yakından izliyor. Hemşirelik, ebelik, sağlık teknikerliği ve teknisyenlik başta olmak üzere büro personeli, güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför kadrolarına ayrılacak kontenjanlar da merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 38 bin personel alımı için başvurular hangi tarihte başlayacak? Kimler başvuru yapabilecek, hangi branşlara kaç kişilik kontenjan ayrılacak? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımında başvuru şartları, kadro dağılımı ve son gelişmelere ilişkin merak edilenler...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada, 2026 yılı sona ermeden 38 bin hekim dışı personel alımı için ilana çıkılacağını duyurdu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum."

        Buna göre Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımı ilanı, 2026 yılı bitmeden yayımlanacak. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMINDA ŞARTLAR VE KADROLAR AÇIKLANDI MI?

        Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek 38 bin hekim dışı personele ilişkin başvuru kriterleri, kadro listesi ve branş bazındaki kontenjanlar henüz netleşmedi.

        Hangi meslek gruplarından kaç kişinin alınacağı, adaylarda aranacak eğitim ve yeterlilik koşulları ile başvuru sürecine ilişkin detaylar, Bakanlığın yayımlayacağı resmi personel alım ilanıyla açıklığa kavuşacak.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 38 BİN PERSONEL ALIMI KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        Sağlık Bakanlığının 38 bin hekim dışı personel istihdamına yönelik başvuru sürecinin, Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla başlaması bekleniyor. Açıklamayla birlikte adayların başvuru yapabileceği tarihler ve alım sürecine ilişkin ayrıntılar netleşecek.

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        Bakanlığın duyurusunun ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından personel alımına yönelik tercih kılavuzunun yayımlanması öngörülüyor. Adaylar, başvuru ve tercih işlemlerine ilişkin detaylara kılavuzun yayımlanmasıyla ulaşabilecek.

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