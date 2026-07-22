SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON DURUM 2026: Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu, şartları neler, kadro dağılımı nasıl?
Sağlık Bakanlığının 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığı 26 bin 673 kişilik personel alımı, sağlık sektöründe kariyer hedefleyen adaylar tarafından yakından izleniyor. Yeni istihdam kapsamında hastaneler, acil sağlık birimleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evleri gibi farklı kurumlarda görevlendirme yapılması öngörülüyor. Sağlık hizmetlerindeki personel ihtiyacını karşılamaya yönelik alım sürecinde başvuru takvimi, kadro ve branş dağılımı ile adaylarda aranacak şartların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı 2026 personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak ve hangi unvanlarda kontenjan ayrılacak? İşte sürece ilişkin güncel ayrıntılar…
Sağlık Bakanlığının 2026 yılı için hazırladığı 26 bin 673 kişilik istihdam planı, kamu sağlık kurumlarında çalışmak isteyen adayların gündemindeki yerini koruyor. Personel alımlarının hastanelerin yanı sıra acil sağlık istasyonları, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri ve sağlık evlerinde yapılması öngörülüyor. Sağlık hizmetlerindeki iş gücü ihtiyacını azaltmayı amaçlayan süreçte başvuru takvimi, kadroların unvanlara göre dağılımı, branş kontenjanları ve tercih koşullarına ilişkin açıklamalar bekleniyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı için başvurular ne zaman alınacak, hangi meslek gruplarına kaç kontenjan ayrılacak? İşte sürece dair merak edilen bilgiler…
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı.
Başvuru takvimi ile tercih işlemlerine ilişkin net bilgilerin, ÖSYM tarafından açıklanacak KPSS tercih kılavuzuyla duyurulması bekleniyor.
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN PERSONEL ALIMI DUYURUSU
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KPSS sürecinin tamamlanmasının ardından yeni sağlık personeli alımı yapılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası adaylar, Sağlık Bakanlığı ve ÖSYM’den gelecek resmi açıklamaları yakından takip etmeye başladı.
Tercih ve yerleştirme süreci genellikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanacak kılavuz doğrultusunda netleşecek.