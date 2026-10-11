Şans Topu sonuçları açıklanıyor! 11 Ekim 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Şans oyunu severler Şans Topu sonuçları sorgulaması yapıyor. Haftanın son gününde çekilişe katılanlar canlı ve noter huzurunda açıklanacak sonuçlara odaklandı. Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Şans Topu çekiliş sonuçları ile kazandıran numaralar belli oluyor. En son 3 milyon 136 bin 300 TL 94 kuruşluk dev ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. Peki 11 Ekim 2026 Şans Topu sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Şans Topu sonuçları için geri sayım başladı. En son yapılan çekilişte, 5+1 bilen çıkmayınca tam 3 milyon 136 bin 300 TL ikramiye devretti. Gözler şimdi bugünkü Şans Topu sonucu online sorgulama ekranında. Peki Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte, 11 Ekim 2026 Milli Piyango Online Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar
11 EKİM ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Şans Topu sonuçları saat 20.00’da yapılan çekiliş sonrası belli olacak.
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EN SON YAPILAN 7 EKİM 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI
7 Ekim 2026 günü gerçekleşen canlı çekiliş sonrası sonuçlar belli oldu. Çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca tam 3.136.300,94 TL ikramiye devretti.
ŞANS TOPU OYUNUNUN KURALLARI
Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Sen Seç!
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise, kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.