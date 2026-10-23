Şehit Bilgi Kapısı nedir? Şehit olan aile büyüklerinizle ilgili kayıtlar açıldı! Şehit Bilgi Kapısı'nda sorgulama nasıl yapılır?
Şehit Bilgi Kapısı nedir? Şehit Bilgi Kapısı'nda sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından Şehit Bilgi Kapısı sisteminin açılmasının ardından başta belirtilen sorunun cevabı en çok sorgulananlar arasında yer alıyor. Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte e-Devlet Milli Savunma Bakanlığı Şehit Bilgi Kapısı sorgulama ekranı...
Millî Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından erişime açılan Şehit Bilgi Kapısı, sistemi ile birlikte vatandaşlar 1853-1928 yılları arasındaşehit düşen aile büyüklerinin şehadet tarihi, şehit düştüğü yer ve askerî birlik bilgilerine ulaşabilecekler. Sistemin açılmasının ardından gözler sistemle ilgili ayrıntılara çevrildi. Merak edenler için Şehit Bilgi Kapısı ile iligli ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, MSB Şehit Bilgi Kapısı'na nasıl girilir, sorgulama hangi bilgilerle yapılır? İşte adım adım şehit sorgulama ekranını ile ilgili detaylar...
MSB ŞEHİT BİLGİ KAPISI NEDİR?
Millî Savunma Bakanlığının Şehit Tespit Projesi kapsamında hazırlanan Şehit Bilgi Kapısı, askerî arşivlerde bulunan tarihî kayıtların dijital ortamda araştırılmasını sağlayan bir sistem olarak hizmet veriyor. Uygulama, özellikle Osmanlı Devleti'nin son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan süreçte savaş ve muharebelerde şehit düşen askerlerin izini sürmek isteyen vatandaşlara yönelik hazırlanmış durumda.
1853-1928 yılları arasındaki kayıtları kapsayan sistem üzerinden Çanakkale Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi gibi tarihî dönemlerde şehit olan aile büyüklerine ilişkin bilgi araştırılabiliyor.
MSB ŞEHİT BİLGİ KAPISI'NA NASIL GİRİLİR?
Şehit sorgulama işlemi, Millî Savunma Bakanlığının resmî internet sitesindeki özel sorgulama ekranı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Vatandaşların izlemesi gereken adımlar şöyle:
İlk olarak MSB Şehit Bilgi Kapısı resmî sorgulama ekranına girin.
Açılan sayfada yer alan Kimlik Bilgileri ve Birlik Bilgileri bölümlerini inceleyin.
Aradığınız şehide ilişkin bildiğiniz bilgileri ilgili alanlara girin veya seçim kutularından uygun seçenekleri belirleyin.
En az bir arama kriteri girdikten sonra Şehidimi Ara butonuna tıklayın.
Arama sonucunda sistemdeki tarihî kayıtlarla eşleşen bilgiler varsa sonuçları inceleyin.
Sorgulama ekranında bütün alanların doldurulması gerekmiyor. Sistem, en az bir kriter girilmesini istiyor. Bu nedenle aranan kişinin yalnızca adı, doğum yılı veya şehadet yeri gibi bilgilerinden biri biliniyorsa da arama yapılabiliyor.
ŞEHİT SORGULAMASI HANGİ BİLGİLERLE YAPILIR?
MSB'nin resmî sorgulama ekranında kimlik bilgileri ve birlik bilgileri olmak üzere iki ayrı bölüm bulunuyor. Aranan kişinin kimliğine veya askerî geçmişine ilişkin bilgiler kullanılarak araştırma yapılabiliyor.
Kimlik bilgileri bölümünde şu alanlar yer alıyor:
Adı
Baba adı
Lakabı
Doğum yılı
İl
İlçe
Mahalle veya köy
Birlik bilgileri bölümünde ise şu kriterler bulunuyor:
Kolordu
Fırka
Alay
Sınıf
Rütbe
Harp
Cephe
Şehadet tarihi
Şehadet yeri
Aranan kişinin memleketi, aile içinde bilinen lakabı veya baba adı gibi bilgiler, tarihî kayıtlardaki doğru kişiye ulaşmak açısından önem taşıyor. Askerî birlik, cephe ya da şehadet tarihine ilişkin bilgi sahibi olanlar da bu alanları kullanarak aramalarını daraltabiliyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN ŞEHİT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Şehit Bilgi Kapısı hizmetine e-Devlet üzerinden de ulaşmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet Kapısı üzerinden arama yapabilir. Bunun için sisteme T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle giriş yapıldıktan sonra arama alanına “MSB Şehit Bilgisi Sorgulama” yazılarak ilgili hizmet kontrol edilebilir.
Hizmetin e-Devlet üzerindeki güncel erişim biçimi kontrol edilmeli; doğrudan sorgulama için Millî Savunma Bakanlığının resmî internet sitesindeki Şehit Bilgi Kapısı bağlantısı da kullanılmalıdır.
ŞEHİT BİLGİ KAPISI'NDA SONUÇ ÇIKMAZSA NE YAPILMALI?
Sorgulama sonucunda herhangi bir kayıt bulunamaması, aranan kişinin kesin olarak şehit olmadığı anlamına gelmiyor. Tarihî belgelerde isimlerin farklı yazılması, bilgilerin eksik olması veya aranan kişinin sistemin kapsadığı dönem dışında hayatını kaybetmesi sonuçları etkileyebiliyor.
Bu nedenle ilk aramada sonuç alınamazsa kişinin adını farklı yazılışlarla denemek, baba adı ve lakap bilgilerini kullanmak, memleketini il, ilçe ve köy düzeyinde belirtmek yararlı olabilir. Biliniyorsa şehadet tarihi, cephe veya askerî birlik bilgileriyle de yeni aramalar yapılabilir.
Aile büyüklerinin geçmişini araştıran vatandaşların, elde ettikleri bilgileri aile kayıtları ve diğer tarihî belgelerle karşılaştırmaları da araştırmanın doğruluğu açısından önem taşıyor.
ŞEHİT BİLGİ KAPISI HANGİ YILLARI KAPSIYOR?
MSB'nin Şehit Bilgi Kapısı, 1853-1928 yılları arasındaki tarihî askerî kayıtları araştırmaya yönelik hizmet sunuyor. Bu nedenle sistemde her dönemde şehit olan kişilerin bütün kayıtlarının bulunacağı varsayılmamalı. Daha yakın dönemlerde şehit olan askerlere ilişkin araştırmalarda Bakanlığın diğer resmî şehit listeleri ve ilgili kurumların kayıtları da incelenebilir.
Vatandaşlar, aile geçmişlerine ilişkin araştırmalarını Millî Savunma Bakanlığının resmî sorgulama ekranı üzerinden başlatarak geçmiş savaşlarda şehit düşen yakınlarının izini sürebilir.