Şehit Bilgi Kapısı nedir? Şehit olan aile büyüklerinizle ilgili kayıtlar açıldı! Şehit Bilgi Kapısı'nda sorgulama nasıl yapılır?

ŞEHİT BİLGİ KAPISI'NDA SONUÇ ÇIKMAZSA NE YAPILMALI?

Sorgulama sonucunda herhangi bir kayıt bulunamaması, aranan kişinin kesin olarak şehit olmadığı anlamına gelmiyor. Tarihî belgelerde isimlerin farklı yazılması, bilgilerin eksik olması veya aranan kişinin sistemin kapsadığı dönem dışında hayatını kaybetmesi sonuçları etkileyebiliyor.

Bu nedenle ilk aramada sonuç alınamazsa kişinin adını farklı yazılışlarla denemek, baba adı ve lakap bilgilerini kullanmak, memleketini il, ilçe ve köy düzeyinde belirtmek yararlı olabilir. Biliniyorsa şehadet tarihi, cephe veya askerî birlik bilgileriyle de yeni aramalar yapılabilir.

Aile büyüklerinin geçmişini araştıran vatandaşların, elde ettikleri bilgileri aile kayıtları ve diğer tarihî belgelerle karşılaştırmaları da araştırmanın doğruluğu açısından önem taşıyor.

ŞEHİT BİLGİ KAPISI HANGİ YILLARI KAPSIYOR?

MSB'nin Şehit Bilgi Kapısı, 1853-1928 yılları arasındaki tarihî askerî kayıtları araştırmaya yönelik hizmet sunuyor. Bu nedenle sistemde her dönemde şehit olan kişilerin bütün kayıtlarının bulunacağı varsayılmamalı. Daha yakın dönemlerde şehit olan askerlere ilişkin araştırmalarda Bakanlığın diğer resmî şehit listeleri ve ilgili kurumların kayıtları da incelenebilir.

Vatandaşlar, aile geçmişlerine ilişkin araştırmalarını Millî Savunma Bakanlığının resmî sorgulama ekranı üzerinden başlatarak geçmiş savaşlarda şehit düşen yakınlarının izini sürebilir.