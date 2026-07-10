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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem listesi: 10 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        Son dakika deprem listesi: 10 Temmuz 2026 AFAD-Kandilli az önce deprem mi oldu ve nerede?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri, 10 Temmuz 2026 Cuma günü de yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" soruları, yaşanan sarsıntıların ardından arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremlere ilişkin en güncel bilgiler, AFAD ve Kandilli'nin anlık deprem listesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 10 Temmuz 2026 son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 08:20 Güncelleme:
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        10 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi, gün içerisinde hissedilen sarsıntıların ardından yeniden gündeme geldi. Depremi hisseden vatandaşlar, "Az önce deprem mi oldu?", "Deprem nerede oldu?" ve "Son dakika deprem kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin anlık olarak güncellediği deprem kayıtları sayesinde meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve saati öğrenilebiliyor. İşte 10 Temmuz 2026 Cuma gününe ait son dakika deprem listesi...

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        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD verisi ile saat 06.54'te 3.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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        10 TEMMUZ DEPREM Mİ OLDU, NEREDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        10 TEMMUZ 2026 SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ

        10 TEMMUZ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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