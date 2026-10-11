Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da gerçekleşen çekiliş sonrası belli olacak.

SÜPER LOTO HAKKINDA BİLGİ

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini doğru tahmin etme esasına dayanan bir şans oyunudur. Haftada 3 gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliş düzenlenir.

En az 2, en fazla 6 bilerek farklı oranlarda ikramiye kazanılır.

Kolonlar manuel doldurulabileceği gibi "Sen Seç" özelliğiyle terminale rastgele seçtirilebilir, hazır bilet alınabilir veya dijital kanallardan kupon oluşturulabilir.

Süper Loto dahil tüm şans oyunlarını oynamak için 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.