Süper Loto sonuçları açıklandı! İkramiye devretti! Milli Piyango Online 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Büyük ikramiye hayaliyle kupon dolduran vatandaşlar Süper Loto sonuçları araştırması yapıyor. Milli Piyango Online üzerinden takip edilen çekilişte kazandıran numaralar canlı ve noter huzurunda duyuruluyor. En son yapılan çekilişte çekilişte 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden çıkmadı. İkramiye devretmişti. Şimdi ise gözler 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranında. Peki Süper Loto sonuçları kazandıran numaralar neler?
Süper Loto sonuçları için geri sayım başladı. Kupon dolduran şans oyunu tutkunları Süper Loto çekiliş sonucu sorguluyor. Süper Loto sonuç sorgulama işlemi millipiyangoonline.com adresi ile Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, 11 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları saat 21.30’da gerçekleşen çekiliş sonrası belli olacak.
SÜPER LOTO HAKKINDA BİLGİ
Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesini doğru tahmin etme esasına dayanan bir şans oyunudur. Haftada 3 gün olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekiliş düzenlenir.
En az 2, en fazla 6 bilerek farklı oranlarda ikramiye kazanılır.
Kolonlar manuel doldurulabileceği gibi "Sen Seç" özelliğiyle terminale rastgele seçtirilebilir, hazır bilet alınabilir veya dijital kanallardan kupon oluşturulabilir.
Süper Loto dahil tüm şans oyunlarını oynamak için 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kolayca kontrol edebiliyor.
Bilet üzerindeki çekiliş tarihi ve numaralar girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı anında öğrenilebiliyor.