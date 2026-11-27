TOKİ 1071 kiralık konut ne zaman teslim edilecek? Bakan Kurum açıkladı: İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut teslim tarihi belli oldu!
TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından TOKİ kiralık konut kura çekimi tarihi merak ediliyor. Başvuru sahipleri ''TOKİ kiralık konut kura çekimi ne zaman yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yeni bir açıklama geldi. Bakan Kurum, İstanbul'da hayata geçirilen 15 bin kiralık sosyal konut projesinin ilk etabını oluşturan 1071 konutun tamamlandığını belirterek teslimat için tarih verdi. Peki, TOKİ 1071 kiralık konut ne zaman teslim edilecek, kura çekimi ne zaman yapılacak ve kira bedelleri ne kadar? İşte, İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut teslim tarihi!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'da hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde bekleyiş sürüyor. Kura ve teslimat tarihi başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili araştırmalar sürerken TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ilk etapta kiralanacak 1071 konutun tamamlandığını bildirdi ve teslimat için tarih verdi. Peki, TOKİ 1071 kiralık konut ne zaman teslim edilecek, kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ İstanbul kiralık konut teslim tarihi, kira bedelleri ve ilçe bazında konut dağılımı hakkında detaylar…
TOKİ 1071 KİRALIK KONUT NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Kasım 2026 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklamada İstanbul'daki 1071 kiralık sosyal konutun tamamlandığını duyurdu.
Bakan Kurum, ilk etap kapsamındaki konutların Aralık 2026 itibarıyla 10 bin liradan başlayan kira bedelleriyle vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı.
Bakan Kurum'un konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız."
Ancak anahtar teslim günü henüz duyurulmadı. Konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri haberturk.com üzerinden takip edebilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ İstanbul kiralık konut projesinde hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.
Ancak kura tarihi ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Teslimatın Aralık ayında yapılacağı bilgisi gön önünde bulundurulduğunda 1071 kiralık konut kura çekiminin Aralık ayının ilk veya ikinci haftasında gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KİRA BEDELLERİ NE KADAR?
İstanbul'da piyasa fiyatlarının altında kiralanacak sosyal konutların kira bedelleri, daire büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek. Proje kapsamında belirlenen aylık kira bedelleri şöyle:
Konut tipi: 1+1
Aylık kira bedeli: 10.000 TL
Konut tipi: 2+1
Aylık kira bedeli: 12.000 - 17.000 TL
Konut tipi: 3+1
Aylık kira bedeli: 15.000 - 18.000 TL
Konut tipi: 4+1
Aylık kira bedeli: 18.000 - 22.000 TL
TOKİ 1071 KİRALIK KONUT İSTANBUL'UN HANGİ İLÇELERİNDE?
İstanbul'un 12 ilçesinde yer alan 1071 kiralık sosyal konut, dört farklı grup halinde vatandaşlara tahsis edilecek. İlk etap kapsamında kiralanacak konutların ilçe dağılımı şu şekilde:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291
Arnavutköy: 90
TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUTLARDA KAÇ YIL OTURULABİLECEK?
TOKİ kiralık sosyal konut projesinde kiralama süresi üç yıl olarak belirlendi. Üç yıllık sürenin sonunda konutlar, belirlenen şartlar kapsamında diğer vatandaşların kullanımına sunulacak.
Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
TOKİ İSTANBUL'DA TOPLAM KAÇ KİRALIK KONUT YAPACAK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul'da toplam 15 bin kiralık sosyal konutun vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor. İlk etapta tamamlanan 1071 konutun ardından projenin diğer etapları hayata geçirilecek.