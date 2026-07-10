Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Torba Yasa çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa son durum ne? Torba Yasa maddeleri ve içeriği

        Torba Yasa çıkacak mı, Meclis'ten geçti mi? Torba Yasa son durum ne? Torba Yasa maddeleri ve içeriği

        Torba yasa teklifi, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ekonomik düzenlemeler nedeniyle gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vergi düzenlemelerinden çalışma hayatına, sosyal haklardan kamuya ilişkin çeşitli başlıkları içeren teklifin yasalaşma süreci yakından takip edilirken, "Torba yasa çıktı mı?", "TBMM torba yasa ne zaman kabul edilecek?" ve "Teklifte hangi maddeler bulunuyor?" soruları da öne çıkıyor. İşte TBMM torba yasa teklifine ilişkin son gelişmeler ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Torba yasa teklifiyle ilgili son dakika gelişmeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yasama çalışmalarını takip eden vatandaşların gündeminde bulunuyor. Meclis'e sunulan teklifin komisyon ve Genel Kurul sürecinin ardından yürürlüğe girmesi beklenirken, düzenlemenin kapsamı ve içeriğinde yer alan maddeler araştırılıyor. Özellikle ekonomik düzenlemelerle ilgili hükümleri merak eden vatandaşlar, torba yasa teklifinin son durumunu ve yasalaşma takvimini yakından takip ediyor. İşte Torba Yasa son durum...

        2

        TORBA YASA NE ZAMAN ÇIKACAK?

        TBMM'ye sunulan torba yasa teklifi için yasama süreci devam ediyor. Teklifin önce ilgili komisyonda görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. Kanun teklifi, Meclis'te kabul edilip Cumhurbaşkanı tarafından onaylandıktan sonra Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

        3

        TORBA YASA TEKLİFİNDE HANGİ DÜZENLEMELER YER ALIYOR?

        Yasa teklifine göre yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında 20 bin lira olarak ödenen en düşük aylık ödeme tutarı 2026 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren 2026 yılı Ocak-Haziran dönemi için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılacak. TÜİK'in dün açıkladığı verilere göre oran yüzde 17.76. Böylece en düşük emekli aylığı 3 bin 552 lira artarak 23 bin 552 liraya yükseltilecek.

        TURİZM SEKTÖRÜNE İSTİHDAM DESTEĞİ

        Yasa teklifiyle turizm sektöründeki istihdam yapısını korumak amacıyla geçici bir sigorta primi desteği mekanizması ihdas edilecek. Komşu ülkelerdeki siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri sebebiyle turizm tesislerinin doluluk oranlarında yaşanan düşüş ve artan maliyet baskısı dikkate alınarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı belgesi olan konaklama tesislerine 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde, bildirdikleri sigortalıların prim gün sayısı üzerinden günlük 116.67 lira (aylık yaklaşık 3 bin 500 lira) prim desteği mahsup yoluyla sağlanacak.

        4

        SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

        TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.

        Meclis'e gelecek teklifin içinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na ve vergi borcu olan vatandaşlara avantaj sağlayacak bazı düzenlemelerin yer aldığını hatırlatarak "Burada 36 ay taksit imkânı vardı, bu iki katına çıkarıldı. Böylelikle 72 aya borçlar yapılandırılabilecek" dedi.

        Düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borcu, vergi borcu, trafik cezası borcu, motorlu taşıtlar vergisi borcu gibi kalemleri kapsadığı hatırlatan Erdem, "Teminatsız sınır 300 bin liraydı. Bu 1 milyon liraya kadar çıkarıldı. 1 milyon liraya kadar olan borçlar artık teminatsız olarak 72 aya bölünebilecek. Küçük taksitlerle bu borçlardan vatandaş kurtulmuş olacak" açıklamasında bulundu.

        5

        ADAY SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALİ

        Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 17. maddesi, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda yeniden düzenleniyor. İptal gerekçesi uyarınca, aday sürücü belgelerinin iptal şartları (75 ceza puanının aşılması, 0,20 promil üzeri alkol, belirli ihlallerin 3 kez tekrarı vb.) doğrudan kanun metnine işlenerek yasal çerçeveye kavuşturuluyor. Ayrıca drift atma ve makas atma gibi trafik güvenliğini ağır şekilde tehlikeye düşüren ve sürücü belgesinin geçici geri alınmasını gerektiren ihlaller de aday sürücü belgesinin iptali nedenlerine dahil edilerek caydırıcılık artırılıyor.

        6

        KADEMELİ EMEKLİLİK TORBA YASADA YER ALIYOR MU?

        8 Eylül 1999 yılı sonrasına kademeli emeklilik ile ilgili bu Torba Yasada bir çalışma yer almıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 8 Temmuz 2026 (Zirve Başlıyor:NATO Nasıl Şekillenecek?)

        Zirve başlıyor:NATO nasıl şekillenecek? Ankara'da bugün hangi kararlar alınacak? Türkiye'nin rolü ne olacak? Yeni dünya düzeninde Türkiye 'Denge Belirleyici' güç olacak mı? Gün Başlıyor'da Tuğba Södekoğlu Kınay sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin ve Habertürk Ankara Hab...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        'Yenidoğan Çetesi' davasında kahreden rapor: 3 bebek yaşayabilirdi!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        G.Saray'a sürpriz kanat!
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplandı... CHP'de kritik cuma
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı