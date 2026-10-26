ÜCRETSİZ 29 EKİM KONSER TAKVİMİ 2026: İzmir, Ankara, İstanbul ve il il 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.

MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK

Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet’in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak. Bağcılar Meydanı’nda ise yine 19.30’da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.

KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak. Müze Gazhane’de ise Ankara’nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi, 30 Ekim’de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan’da 27 Ekim’de “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” ve 29 Ekim’de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla “Cumhuriyet Düşüncesi” konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi’nde 28 Ekim’de “Atatürk Evleri” üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik “Cumhuriyet’in Hatıra Defteri” ve “Cumhuriyet’in Sesleri” gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi’nde rehberli turlar düzenlenecek.

ÖZEL GEZİ ROTASI

İBB Turizm, 29 Ekim’de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

29 Ekim’de, kentteki İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.