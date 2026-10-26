ÜCRETSİZ 29 EKİM KONSER TAKVİMİ 2026: İzmir, Ankara, İstanbul ve il il 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında ücretsiz konserler, fener alayları ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde ünlü sanatçılar vatandaşlarla buluşacak. Edis, Ceza, Mert Demir, Simge, Zeynep Bastık, Funda Arar, Berkay ve daha birçok isim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacak. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim 2026 ücretsiz konserler nerede yapılacak ve saat kaçta başlayacak? Hangi şehirde, hangi sanatçı konser verecek? İşte il il ve ilçe ilçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser ve etkinlik programı... Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser ve etkinlik programı...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar hız kazanırken belediyelerin ücretsiz konser ve etkinlik takvimleri de belli olmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya kadar birçok şehirde meydanlar kutlamalara ev sahipliği yapacak. Pop, rock, rap ve Türk halk müziğinin sevilen isimleri sahneye çıkarken fener alayları, Cumhuriyet yürüyüşleri, bando gösterileri ve kültür sanat etkinlikleri de vatandaşlarla buluşacak. İstanbul'da Mert Demir, Simge, Edis ve Melek Mosso; İzmir'de Ceza ve Aşkın Nur Yengi; Bursa'da Berkay ve Can Bonomo; Ankara'da ise Zeynep Bastık ve Funda Arar bayram haftasında konser verecek. Peki, ücretsiz 29 Ekim konserleri nerede ve saat kaçta? İşte il il ve ilçe ilçe 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserlerinin saatleri ve adresleri...
İSTANBUL 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ NEREDE?
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye yayılacak. Yenikapı'daki büyük kutlamanın yanı sıra Tuzla, Pendik, Maltepe, Bakırköy, Sancaktepe, Kartal ve diğer ilçelerde düzenlenecek ücretsiz konserler, müzikseverleri bir araya getirecek.
İstanbul'un 29 Ekim Perşembe günü için duyurulan konser programı şöyle:
Yenikapı
Arem & Arman
İBB Halk Dansları Topluluğu
Mert Demir
Simge
18.00 kapı açılışı
Yenikapı Etkinlik Alanı
Çekmeköy
Deniz Seki
18.30
Ömerli Minimall AVM Otoparkı
Pendik
Murat Dalkılıç
20.00
Sahil Meydanı
Maltepe
Adamlar
20.00
Cumhuriyet Meydanı
Sancaktepe
Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi
20.00
Meydan Park
Kartal
Selçuk Balcı
20.00
Kartal Meydanı
Büyükada
Koliva
20.00
Çınar Meydanı
Bahçeşehir
Alişan
20.00
Gölet Sahnesi
Bayrampaşa
Ekin Uzunlar
20.30
Adapark Amfi Tiyatro
Beşiktaş
Gece Yolcuları
20.00
Barbaros Meydanı
Tuzla
Edis
20.30
Sahil Tören Alanı
Çekmeköy
Fatma Turgut
21.00
Taşdelen Eski Lunapark Alanı
Bakırköy
Melek Mosso
20.30
Cumhuriyet Meydanı
Ataşehir
Sinan Akçıl
21.00
Cumhuriyet Meydanı
Şile
Tuğba Yurt
21.30
Atatürk Meydanı
Avcılar
Mary Jane
21.00
Havuz Meydanı
Bahçelievler
Mela Bedel
20.00
Milli Egemenlik Parkı
Silivri
Berksan
20.00
Silivri Sahil
ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.
MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK
Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet’in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak. Bağcılar Meydanı’nda ise yine 19.30’da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.
KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ
İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak. Müze Gazhane’de ise Ankara’nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi, 30 Ekim’de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.
TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ
İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan’da 27 Ekim’de “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” ve 29 Ekim’de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla “Cumhuriyet Düşüncesi” konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi’nde 28 Ekim’de “Atatürk Evleri” üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik “Cumhuriyet’in Hatıra Defteri” ve “Cumhuriyet’in Sesleri” gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi’nde rehberli turlar düzenlenecek.
ÖZEL GEZİ ROTASI
İBB Turizm, 29 Ekim’de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.
TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ
29 Ekim’de, kentteki İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.
PROGRAM
27 Ekim Pazartesi
19.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” – Murat Koraltürk / Metrohan
28 Ekim Salı
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi
19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi
29 Ekim Çarşamba
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan
18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi
18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi
19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan
19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması
Beşiktaş Meydanı
19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı
20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu
21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay
Bağcılar Meydanı
19.40 DJ Performans
20.35 Ahiyan
22.20 İlyas Yalçıntaş
30 Ekim Perşembe
11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)
15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması
31 Ekim Cuma
15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması
CUMHURİYET BAYRAMI’NA MÜZELER ÜCRETSİZ
İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.
İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA MUSTAFA BALBAY OKURLARIYLA BULUŞUYOR
Cumhuriyet coşkusu imza günleri ve söyleşilerle de devam ediyor. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde okurlarıyla bir araya gelecek. Balbay, yeni kitabı “Asla Vazgeçme” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Ayrıca, kitapseverler için “Asla Vazgeçme” kitabında 25 – 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı şubelerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.
KEMERBURGAZ KENT ORMANI’NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU
Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim’de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.
BAHÇE MARKET’TEN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI
İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye bağlı Bahçe Market, 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir indirim kampanyasıyla kutlayacak. Kampanya kapsamında, Bahçe Market mağazalarında ve online adresi bahcemarket.com‘da satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.
Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu
12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids
12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi
13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej
14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi
15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu
16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film
16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi
Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri
Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama
13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi
14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi
15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi
Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri
20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)
ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ
27 Ekim Salı
Zeynep Bastık
19.30
Ata Mahallesi Pazar Yeri önü
28 Ekim Çarşamba
Funda Arar
19.30
Batıkent Vedat Dalokay Parkı
29 Ekim Perşembe
Ali Altay
19.00
Anıtpark
ANKARA 29 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e uzanan Fener Alayı ile kutlayacak.
29 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seymenler de yer alacak.
Etkinlik programı akşam saatlerinde başlayacak. Saat 18.00’de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahne alacak. Ardından saat 18.30’da Seymenler gösterisi düzenlenecek.
Saat 19.00’da ise Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e doğru Fener Alayı yürüyüşü başlayacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak üzere etkinliğe davet etti.
Etkinlik bilgileri
Tarih: 29 Ekim 2026
Güzergah: Zafer Meydanı – 2. Meclis
Program:
18.00 – Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu
18.30 – Seymenler
19.00 – Fener Alayı
ÜCRETSİZ İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ
İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de devam edecek. Gündoğdu Meydanı'nda Ceza'nın sahne alacağı programın yanı sıra Menemen, Buca, Tire ve Torbalı'da ücretsiz konserler gerçekleştirilecek.
28 Ekim Çarşamba
Menemen
Blok3
20.00
Kent 2 Pazar Yeri Yanı
Bornova
Selda Bağcan
21.00
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
29 Ekim Perşembe
Menemen
Deha Bilimler
Foça
Derya Bedavacı
20.00
İtfaiye Meydanı
Kuşadası
Gülşen
20.30
İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı
Bayraklı
Candan Erçetin
20.30
Bayraklı Sevgi Yolu Girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)
Torbalı
Tual
20.30
Ertan Ünver Millet Parkı
Menemen
Aşkın Nur Yengi
20.00
Cumhuriyet Meydanı
BURSA 29 EKİM KONSERLERİ: BERKAY, CAN BONOMO VE GÖKSEL SAHNE ALACAK
Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim'de başlayacak. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenecek konserlerin ardından 29 Ekim Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin programları gerçekleştirilecek.
28 Ekim Çarşamba
Ferhat Göçer
19.00
Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı
Göksel
20.30
Osmangazi Meydanı
29 Ekim Perşembe
Berkay
19.00
Bursa Millet Bahçesi
Can Bonomo
20.30
Nilüfer, FSM Hastane Alanı
KOCAELİ 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ
Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer ile şarkıcı Kutsi dinleyicileriyle buluşacak.
Kutsi
19.30
Körfez, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü
Sagopa Kajmer
20.00
İzmit Milli İrade Meydanı
MUĞLA 29 EKİM KONSERLERİ
Muğla'da Cumhuriyet Bayramı konserleri Bodrum ve Dalaman'da gerçekleştirilecek. Bodrum'da iki farklı meydanda aynı saatte konser düzenlenecek.
Dedublüman
20.15
Bodrum Belediye Meydanı
Fettah Can
20.15
Turgutreis Atatürk Meydanı
Emre Altuğ
21.00
Dalaman Cumhuriyet Meydanı
ANTALYA 29 EKİM KONSERLERİ
Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kepez'de Manga, Gazipaşa'da ise İkilem sahne alacak.
28 Ekim Çarşamba
Manga
20.00
Kepez Dokumapark
29 Ekim Perşembe
İkilem
20.30
Gazipaşa Atatürk Parkı
DİĞER İLLERDE 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın, Denizli, Edirne, Balıkesir, Kırşehir ve Kütahya'da da ücretsiz konserler düzenlenecek. Açıklanan programlarda pop, rap ve Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları yer alıyor.
Aydın / Didim
Onur Akın
20.00
Cumhuriyet Kent Meydanı
Denizli
Derya Uluğ
20.30
Delikliçınar Meydanı
Edirne
Merve Özbey
21.00
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı