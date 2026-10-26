Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÜCRETSİZ 29 EKİM KONSER TAKVİMİ 2026: İzmir, Ankara, İstanbul ve il il 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

        ÜCRETSİZ 29 EKİM KONSER TAKVİMİ 2026: İzmir, Ankara, İstanbul ve il il 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konserleri nerede, saat kaçta, hangi sanatçılar sahne alacak?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü, Türkiye'nin dört bir yanında ücretsiz konserler, fener alayları ve birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde ünlü sanatçılar vatandaşlarla buluşacak. Edis, Ceza, Mert Demir, Simge, Zeynep Bastık, Funda Arar, Berkay ve daha birçok isim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sahne alacak. Peki, İzmir, Ankara, İstanbul ve diğer illerde 29 Ekim 2026 ücretsiz konserler nerede yapılacak ve saat kaçta başlayacak? Hangi şehirde, hangi sanatçı konser verecek? İşte il il ve ilçe ilçe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser ve etkinlik programı... Cumhuriyet Bayramı ücretsiz konser ve etkinlik programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklar hız kazanırken belediyelerin ücretsiz konser ve etkinlik takvimleri de belli olmaya başladı. Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünde İstanbul'dan İzmir'e, Ankara'dan Bursa'ya kadar birçok şehirde meydanlar kutlamalara ev sahipliği yapacak. Pop, rock, rap ve Türk halk müziğinin sevilen isimleri sahneye çıkarken fener alayları, Cumhuriyet yürüyüşleri, bando gösterileri ve kültür sanat etkinlikleri de vatandaşlarla buluşacak. İstanbul'da Mert Demir, Simge, Edis ve Melek Mosso; İzmir'de Ceza ve Aşkın Nur Yengi; Bursa'da Berkay ve Can Bonomo; Ankara'da ise Zeynep Bastık ve Funda Arar bayram haftasında konser verecek. Peki, ücretsiz 29 Ekim konserleri nerede ve saat kaçta? İşte il il ve ilçe ilçe 29 Ekim 2026 Cumhuriyet Bayramı konserlerinin saatleri ve adresleri...

        2

        İSTANBUL 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ NEREDE?

        İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı coşkusu Avrupa ve Anadolu yakasındaki birçok ilçeye yayılacak. Yenikapı'daki büyük kutlamanın yanı sıra Tuzla, Pendik, Maltepe, Bakırköy, Sancaktepe, Kartal ve diğer ilçelerde düzenlenecek ücretsiz konserler, müzikseverleri bir araya getirecek.

        İstanbul'un 29 Ekim Perşembe günü için duyurulan konser programı şöyle:

        3

        Yenikapı

        Arem & Arman

        İBB Halk Dansları Topluluğu

        Mert Demir

        Simge

        18.00 kapı açılışı

        Yenikapı Etkinlik Alanı

        Çekmeköy

        Deniz Seki

        18.30

        Ömerli Minimall AVM Otoparkı

        Pendik

        Murat Dalkılıç

        20.00

        Sahil Meydanı

        Maltepe

        Adamlar

        20.00

        Cumhuriyet Meydanı

        Sancaktepe

        Zülfü Livaneli, Teyfik Rodos, Görkem Ezgi Yıldırım ve Zeynep Halvaşi

        20.00

        Meydan Park

        Kartal

        Selçuk Balcı

        20.00

        Kartal Meydanı

        Büyükada

        Koliva

        20.00

        Çınar Meydanı

        Bahçeşehir

        Alişan

        20.00

        Gölet Sahnesi

        4

        Bayrampaşa

        Ekin Uzunlar

        20.30

        Adapark Amfi Tiyatro

        Beşiktaş

        Gece Yolcuları

        20.00

        Barbaros Meydanı

        Tuzla

        Edis

        20.30

        Sahil Tören Alanı

        Çekmeköy

        Fatma Turgut

        21.00

        Taşdelen Eski Lunapark Alanı

        Bakırköy

        Melek Mosso

        20.30

        Cumhuriyet Meydanı

        Ataşehir

        Sinan Akçıl

        21.00

        Cumhuriyet Meydanı

        Şile

        Tuğba Yurt

        21.30

        Atatürk Meydanı

        Avcılar

        Mary Jane

        21.00

        Havuz Meydanı

        5

        Bahçelievler

        Mela Bedel

        20.00

        Milli Egemenlik Parkı

        Silivri

        Berksan

        20.00

        Silivri Sahil

        6

        ÜCRETSİZ İSTANBUL 29 EKİM ETKİNLİKLERİ

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kentin dört bir yanına yayılan, konserlerden tiyatroya, söyleşilerden film gösterimlerine kadar zengin içerikli ve tamamen ücretsiz etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları, Beyoğlu Sineması, Müze Gazhane, Metrohan, Şişli Atatürk Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi gibi noktalarda gerçekleşecek kutlamalarla İstanbul, Cumhuriyet’in 102. yıl coşkusunu doruklarda yaşayacak.

        MEYDANLAR YILDIZLAR GEÇİDİNE SAHNE OLACAK

        Kutlamalar kapsamında Beşiktaş ve Bağcılar Meydanları’nda eş zamanlı konserler başlayacak. Beşiktaş Meydanı’nda saat 19.30’da “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker ve Zuhal Olcay gibi usta isimleri ağırlayacak. Konser öncesinde ise Adım Anadolu Dans Topluluğu, Cumhuriyet’in çok sesliliğini yansıtan özel bir gösteri sunacak. Bağcılar Meydanı’nda ise yine 19.30’da İlyas Yalçıntaş ve Ahiyan sahne alarak İstanbullularla buluşacak.

        KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

        İBB Şehir Tiyatroları, 29 Ekim’de tüm sahnelerindeki oyunları halka ücretsiz sunarak sanatı bayram coşkusuna dahil edecek. Beyoğlu Sineması, “Bir Cumhuriyet Şarkısı”, “Atatürk” ve “Atatürk 2” filmlerini ücretsiz gösterime açacak. Müze Gazhane’de ise Ankara’nın başkent oluşunun ilk on yılını ele alan “Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933” sergisi, 30 Ekim’de özel bir tur ve söyleşi ile devam edecek ve sergi, 22 Mart 2026’ya kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

        TARİHİ MEKANLARDA CUMHURİYET SÖYLEŞİLERİ

        İBB Kütüphane, Cumhuriyet’in düşünsel ve kültürel mirasını tarihi mekanlara taşıyor. Metrohan’da 27 Ekim’de “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” ve 29 Ekim’de Ersin Kalaycıoğlu ve Mehmet Ö. Alkan’ın katılımlarıyla “Cumhuriyet Düşüncesi” konulu söyleşiler düzenlenecek. Şişli Atatürk Müzesi’nde 28 Ekim’de “Atatürk Evleri” üzerine bir oturum yapılacak. Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi) ise “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” söyleşisinin yanı sıra, çocuklara yönelik “Cumhuriyet’in Hatıra Defteri” ve “Cumhuriyet’in Sesleri” gibi özel atölyelere ev sahipliği yapacak. Ayrıca hafta boyunca Cumhuriyet Müzesi ve Şişli Atatürk Müzesi’nde rehberli turlar düzenlenecek.

        ÖZEL GEZİ ROTASI

        İBB Turizm, 29 Ekim’de Şişli Atatürk Müzesi ve Taksim Cumhuriyet Müzesi rotalı özel gezi turları düzenleyerek, ziyaretçilere Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına tanıklık etme fırsatı sunacak. Gezi programlarına kayıtlar İstanbul Senin uygulaması üzerinden yapılabilecek. Konserler, film gösterimleri, sergi turları, müze turları, söyleşiler, çocuk atölyeleri ve kültür gezilerinin yer aldığı bu kapsamlı 29 Ekim programına tüm İstanbullular davetli.

        TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

        29 Ekim’de, kentteki İBB’ye bağlı otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçları 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacak. Ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

        7

        PROGRAM

        27 Ekim Pazartesi

        19.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Döneminde İstanbul’da Ulaşım” – Murat Koraltürk / Metrohan

        28 Ekim Salı

        18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        18.00 Sergi Turu / Şişli Atatürk Müzesi

        19.00 Söyleşi: “Atatürk Evleri” – Kemal Eker / Şişli Atatürk Müzesi

        29 Ekim Çarşamba

        11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        12.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Hatıra Defteri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        14.00 Çocuk Atölyesi: Cumhuriyet’in Sesleri (7-12 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        17.00 Söyleşi: “Cumhuriyet Düşüncesi, İlanı ve 102 Yıllık Serencamı” – Ersin Kalaycıoğlu / Metrohan

        18.00 Konser: İBB Oda Müziği Topluluğu / Şişli Atatürk Müzesi

        18.00 Sergi Turu / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        19.00 Söyleşi: “Objelerden Cumhuriyeti Okumak” – Eray Yılmaz / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi

        19.00 Söyleşi: “Kimsesizlerin Kimsesi Olarak Kurucu Değerler ve Siyasal Krizler Ortamında Cumhuriyet’in İlanı: 102. Yılında Cumhuriyet’e Bakışlar” – Mehmet Ö. Alkan / Metrohan

        19.00 Film Gösterimi: Bir Cumhuriyet Şarkısı / Beyoğlu Sineması

        Beşiktaş Meydanı

        19.40 DJ Ersin Şov / Beşiktaş Meydanı

        20.35 Adım Anadolu Dans Topluluğu

        21.45 “Cumhuriyet Senfonisi İBB Kent Orkestrası ve Konukları” Bendeniz, Bora Öztoprak, Ferda Anıl Yarkın, Moğollar, Şebnem Paker, Zuhal Olcay

        Bağcılar Meydanı

        19.40 DJ Performans

        20.35 Ahiyan

        22.20 İlyas Yalçıntaş

        30 Ekim Perşembe

        11.00 Çocuk Sergi Turu (9-14 Yaş) / Cumhuriyet Müzesi (Taksim Maksemi)

        15.00 Film Gösterimi: Atatürk / Beyoğlu Sineması

        31 Ekim Cuma

        15.00 Film Gösterimi: Atatürk 2 / Beyoğlu Sineması

        CUMHURİYET BAYRAMI’NA MÜZELER ÜCRETSİZ

        İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’ye bağlı önemli hafıza ve kültür mekânları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda misafirlerini tüm gün ücretsiz ağırlayacak. T.C. vatandaşları, İstanbul’un tarihî zenginliklerini barındıran Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk’ü ücretsiz ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin müze girişlerinde kimliklerini ibraz etmeleri ve Radar Türkiye uygulaması üzerinden alınan QR kodu göstermeleri yeterli olacak. Yerebatan Sarnıcı’nda ücretsiz giriş uygulaması 19.30-22.00 saatleri arasında geçerli olmayacak.

        İSTANBUL KİTAPÇISI’NDA MUSTAFA BALBAY OKURLARIYLA BULUŞUYOR

        Cumhuriyet coşkusu imza günleri ve söyleşilerle de devam ediyor. Gazeteci-yazar Mustafa Balbay, 29 Ekim Salı günü saat 14.00’te İstanbul Kitapçısı Kadıköy şubesinde okurlarıyla bir araya gelecek. Balbay, yeni kitabı “Asla Vazgeçme” üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek ve ardından kitaplarını imzalayacak. Ayrıca, kitapseverler için “Asla Vazgeçme” kitabında 25 – 29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Kitapçısı şubelerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

        KEMERBURGAZ KENT ORMANI’NDA KIRMIZI BEYAZ EĞLENCE COŞKUSU

        Boğaziçi Yönetim AŞ organizasyonuyla Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet’in 102. yılını coşkulu bir etkinlikle kutlayacak. 29 Ekim’de ziyaretçilere bayrak dağıtımıyla başlayacak programda alan kırmızı-beyaz renklere bürünecek. Sahnebüs’ün kurulacağı alanda animasyon yarışmaları ve bando performansı kutlamalara renk katacak. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı desteğiyle kurulan oyun alanlarında Langırt, Air Hockey, Mini Golf gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra Barfiks Challenge ve Subsoccer gibi yarışmalarla tüm yaş grupları eğlence dolu bir gün geçirecek.

        BAHÇE MARKET’TEN CUMHURİYET BAYRAMI’NA ÖZEL İNDİRİM FIRSATI

        İBB iştiraklerinden Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye bağlı Bahçe Market, 28-29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir indirim kampanyasıyla kutlayacak. Kampanya kapsamında, Bahçe Market mağazalarında ve online adresi bahcemarket.com‘da satışa sunulan tüm ürünlerde yüzde 10 indirim uygulanacak.

        Miniatürk – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        Tüm Gün – Amfi: Animatör Sunucu

        12.00 – 12.30 – Amfi: Zumba Kids

        12.30 – 13.00 – Amfi: İllüzyon Gösterisi

        13.00 – 14.00 – Amfi: Bando Kortej

        14.00 – 15.00 – Atölye Alanı: Cumhuriyet Kupamı Tasarlıyorum Atölyesi

        15.00 – 16.00 – Atölye Alanı: Tonton Usta Tiyatro Oyunu

        16.00 – 16.30 – Atölye Alanı:İnteraktif Çizgi Film

        16.30- 17.00 – Amfi: Cumhuriyet Valsi

        Panorama 1453 Tarih Müzesi – Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri

        Tüm Gün – Amfi: Yüz Boyama

        13.00 – 14.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyet Kahramanları Kalkanı Atölyesi

        14.00 – 15.00 –Atölye Alanı: 10. Yıl Marşı Ritim Atölyesi

        15.00 – 16.00 –Atölye Alanı: Cumhuriyetin Renkleri Tuval Atölyesi

        Yerebatan Sarnıcı – Cumhuriyet Bayramı Konseri

        20.00 – 21.00 – Koro İstanbul Konseri (Ücretsiz giriş uygulaması geçerli olmayacak)

        8

        ANKARA 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

        27 Ekim Salı

        Zeynep Bastık

        19.30

        Ata Mahallesi Pazar Yeri önü

        28 Ekim Çarşamba

        Funda Arar

        19.30

        Batıkent Vedat Dalokay Parkı

        29 Ekim Perşembe

        Ali Altay

        19.00

        Anıtpark

        9

        ANKARA 29 EKİM ETKİNLİK PROGRAMI

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e uzanan Fener Alayı ile kutlayacak.

        29 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu ve Seymenler de yer alacak.

        Etkinlik programı akşam saatlerinde başlayacak. Saat 18.00’de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu sahne alacak. Ardından saat 18.30’da Seymenler gösterisi düzenlenecek.

        Saat 19.00’da ise Zafer Meydanı’ndan 2. Meclis’e doğru Fener Alayı yürüyüşü başlayacak.

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları Cumhuriyet Bayramı coşkusunu birlikte yaşamak üzere etkinliğe davet etti.

        Etkinlik bilgileri

        Tarih: 29 Ekim 2026

        Güzergah: Zafer Meydanı – 2. Meclis

        Program:

        18.00 – Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu

        18.30 – Seymenler

        19.00 – Fener Alayı

        10

        ÜCRETSİZ İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ

        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de devam edecek. Gündoğdu Meydanı'nda Ceza'nın sahne alacağı programın yanı sıra Menemen, Buca, Tire ve Torbalı'da ücretsiz konserler gerçekleştirilecek.

        28 Ekim Çarşamba

        Menemen

        Blok3

        20.00

        Kent 2 Pazar Yeri Yanı

        Bornova

        Selda Bağcan

        21.00

        Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

        29 Ekim Perşembe

        Menemen

        Deha Bilimler

        Foça

        Derya Bedavacı

        20.00

        İtfaiye Meydanı

        Kuşadası

        Gülşen

        20.30

        İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı

        Bayraklı

        Candan Erçetin

        20.30

        Bayraklı Sevgi Yolu Girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)

        Torbalı

        Tual

        20.30

        Ertan Ünver Millet Parkı

        Menemen

        Aşkın Nur Yengi

        20.00

        Cumhuriyet Meydanı

        11

        BURSA 29 EKİM KONSERLERİ: BERKAY, CAN BONOMO VE GÖKSEL SAHNE ALACAK

        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim'de başlayacak. Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenecek konserlerin ardından 29 Ekim Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin programları gerçekleştirilecek.

        28 Ekim Çarşamba

        Ferhat Göçer

        19.00

        Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı

        Göksel

        20.30

        Osmangazi Meydanı

        29 Ekim Perşembe

        Berkay

        19.00

        Bursa Millet Bahçesi

        Can Bonomo

        20.30

        Nilüfer, FSM Hastane Alanı

        12

        KOCAELİ 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

        Kocaeli'de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında rap müziğin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer ile şarkıcı Kutsi dinleyicileriyle buluşacak.

        Kutsi

        19.30

        Körfez, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önü

        Sagopa Kajmer

        20.00

        İzmit Milli İrade Meydanı

        13

        MUĞLA 29 EKİM KONSERLERİ

        Muğla'da Cumhuriyet Bayramı konserleri Bodrum ve Dalaman'da gerçekleştirilecek. Bodrum'da iki farklı meydanda aynı saatte konser düzenlenecek.

        Dedublüman

        20.15

        Bodrum Belediye Meydanı

        Fettah Can

        20.15

        Turgutreis Atatürk Meydanı

        Emre Altuğ

        21.00

        Dalaman Cumhuriyet Meydanı

        14

        ANTALYA 29 EKİM KONSERLERİ

        Antalya'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Kepez'de Manga, Gazipaşa'da ise İkilem sahne alacak.

        28 Ekim Çarşamba

        Manga

        20.00

        Kepez Dokumapark

        29 Ekim Perşembe

        İkilem

        20.30

        Gazipaşa Atatürk Parkı

        15

        DİĞER İLLERDE 29 EKİM ÜCRETSİZ KONSERLERİ

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Aydın, Denizli, Edirne, Balıkesir, Kırşehir ve Kütahya'da da ücretsiz konserler düzenlenecek. Açıklanan programlarda pop, rap ve Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları yer alıyor.

        Aydın / Didim

        Onur Akın

        20.00

        Cumhuriyet Kent Meydanı

        Denizli

        Derya Uluğ

        20.30

        Delikliçınar Meydanı

        Edirne

        Merve Özbey

        21.00

        15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı

        16

        Balıkesir / Bandırma

        Bora Duran

        20.00

        Cumhuriyet Meydanı

        Kırşehir

        Eypio ve Ali Talha Çevik

        19.00

        Cacabey Meydanı

        Kütahya

        Buray

        21.30

        Belediye Bahçesi

        17
        ÖNERİLEN VİDEO

        'Avrat salatası' ve 'Diş hediği' coğrafi tescil aldı

        Gastronomi kenti Gaziantep'in yöresel lezzetleri coğrafi işaret almaya devam ediyor. Son olarak 'avrat salatası' ve 'diş hediği', Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        PKK'nın Irak'taki uzantısı YBŞ Sincar'dan çekiliyor
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        'Araç park etme' kavgası vahşetle bitti
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        TMSF Nebim'i satışa çıkardı
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        9 kent için "sarı" alarm verildi! Bu gece başlıyor... Salıya dikkat!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        ABD basını: Trump 4 gün içinde İran'a saldırabilir
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        20 yaşındaki üniversiteli genç kız ölüme böyle gitti
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        Trablus Kalesi’ndeki bayrak!
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        26 Ekim Boğa burcunda Dolunay ve burçlara etkileri
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        "Cenazelerde 'Allah rahmet eylesin' demek zor mu?"
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        "Vefatının ilk haftasında tatile gitti"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar