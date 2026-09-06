UZAK ŞEHİR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu
Uzak Şehir 3. sezon ne zaman başlıyor? sorusu dizinin yeni sezonunu bekleyen izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizi, 64. bölümüyle ekranlara dönüyor. İşte Uzak Şehir 3. sezon başlangıç tarihi ve yeni bölüm tarihi...
Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, sezon arasının ardından 64. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonda Cihan ve Alya'nın hikayesi devam ederken, yayınlanan fragmanda Cihan'ın Deniz'i Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gittiği, Alya'nın ise oğlunun peşinden gitmeye karar verdiği görülüyor. Öte yandan Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu yeni sezonda dizide yer almayacak. Peki, Uzak Şehir 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Uzak Şehir yeni sezonun ilk bölüm tarihi...
UZAK ŞEHİR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uzak Şehir 3. sezon ilk bölümüyle 14 Eylül 2026 Pazartesi saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonun ilk bölümü, dizinin 64. bölümü olacak.
UZAK ŞEHİR 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Uzak Şehir 64. bölüm fragmanında Cihan'ın Deniz'i Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gittiği görülüyor. Alya ise oğlunun peşinden Mardin'e dönme kararı alıyor. Yeni bölümde Cihan ve Alya arasındaki gerilim yeniden gündeme gelecek.
UZAK ŞEHİR 3. SEZONDA KİMLER AYRILDI?
Yeni sezon öncesinde Alper Çankaya ve Ferit Kaya diziden ayrıldı. Şahin karakterini canlandıran Alper Çankaya ve Demir karakterine hayat veren Ferit Kaya, ikinci sezonun ardından kadroya veda etti.
UZAK ŞEHİR 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?
Dizinin başrollerinde yeni sezonda da Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer alıyor. Ozan Akbaba Cihan Albora, Sinem Ünsal ise Alya Albora karakterini canlandırıyor. Dizinin diğer oyuncuları da yeni sezonda hikayenin devamında yer alacak.
UZAK ŞEHİR YENİ SEZONDA NELER OLACAK?
Yeni sezonda Cihan, Alya ve Deniz arasındaki gelişmeler hikayenin önemli noktalarından biri olacak. Budapeşte'de başlayan gelişmelerin ardından hikaye yeniden Mardin'e taşınacak. Cihan ve Alya'nın karşı karşıya gelmesiyle birlikte Albora ailesindeki dengelerin nasıl değişeceği yeni bölümlerde ortaya çıkacak.