UZAK ŞEHİR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Uzak Şehir yeni sezon tarihi belli oldu

Uzak Şehir yeni sezon için geri sayım başladı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı dizi, sezon arasının ardından 64. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni sezonda Cihan ve Alya'nın hikayesi devam ederken, yayınlanan fragmanda Cihan'ın Deniz'i Mardin'e götürmek için Budapeşte'ye gittiği, Alya'nın ise oğlunun peşinden gitmeye karar verdiği görülüyor. Öte yandan Alper Çankaya, Ferit Kaya ve Burç Kümbetlioğlu yeni sezonda dizide yer almayacak. Peki, Uzak Şehir 3. sezon ne zaman başlayacak? İşte Uzak Şehir yeni sezonun ilk bölüm tarihi...