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        Haberler Bilgi Gündem Venezuela'da peş peşe depremler! Venezuela'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, can kaybı var mı?

        Venezuela'da 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde peş peşe depremler! Venezuela'daki depremde kaç kişi hayatını kaybetti?

        Venezuela'da meydana gelen peş peşe depremler ülke genelinde büyük paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bazı bölgelerde ciddi hasarlar oluştu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısını açıkladı. Depremlerin ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilirken en büyük yıkımın La Guaria eyaletinde yaşandığı ifade edildi. Peki Venezuela'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde meydana geldi ve can kaybı var mı?? İşte Venezuela depremi ölü ve yaralı sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 19:09 Güncelleme:
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        Venezuela, kısa aralıklarla meydana gelen iki büyük depremle sarsıldı. Yetkililer, 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından birçok bölgede hasar oluştuğunu duyurdu. En fazla etkilenen yerlerden biri olan La Guaria'da onlarca binanın yıkıldığı bildirildi. Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyduklarını açıkladı. Peki Venezuela'da meydana gelen depremde son durum ne, kaç kişi hayatını kaybetti? İşte olayla ilgili açıklanan son bilgiler...

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        VENEZUELA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Venezuela'da peş peşe meydana gelen depremlerin büyüklükleri 7,2 ve 7,5 olarak açıklandı. Güçlü sarsıntılar birçok bölgede hissedilirken bazı eyaletlerde ciddi yapısal hasarlar meydana geldi.

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        VENEZUELA'DA CAN KAYBI KAÇ KİŞİYE ULAŞTI?

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

        Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkedeki depremlerde 164 kişinin yaşamını yitirdiğini, 971 kişinin yaralandığını bildirdi.

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        EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGE LA GUARIA OLDU

        Yetkililer, depremlerden en fazla etkilenen eyaletin La Guaria olduğunu açıkladı. Bölgede çok sayıda binanın yıkıldığı belirtilirken ekiplerin enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için yoğun çalışma yürüttüğü ifade edildi.

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        VENEZUELA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

        Depremlerin ardından Venezuela hükümeti tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Afet bölgelerine ek ekipler sevk edilirken sağlık ve güvenlik birimleri de çalışmalarını sürdürüyor.

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        ABD'DEN YARDIM MESAJI GELDİ

        ABD Başkanı Donald Trump, depremlerin ardından yaptığı açıklamada ABD'nin Venezuela'ya her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Uluslararası yardım kuruluşlarının da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi.

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