Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi açılış ücreti ve kısa mesafe, indi bindi ne kadar oldu?
İstanbul'da taksi kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ücret tarifesi belli oldu. İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle taksimetre ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte taksi açılış ücreti, kilometre başına ücret, kısa mesafe (indi bindi) ücreti tarifesi güncellendi. Zamlı taksi tarifesi, toplu ulaşım ücretleriyle birlikte 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Karar, İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, 2026 zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu, taksi açılış ücreti ve indi bindi kaç TL? İşte İstanbul'da uygulanacak yeni taksi tarifeleri…
İstanbul'da taksi ücretlerine yönelik yeni tarife açıklandı. İBB Meclisi'nde görüşülen düzenlemeyle taksimetre ücretlerinde yüzde 10 artışa gidildi. Zam kapsamında açılış ücreti, kilometre başına ücret, kısa mesafe ücreti ve saatlik bekleme tarifesi yeniden belirlendi. Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki, Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe, indi bindi ne kadar oldu? İşte güncel taksi tarifesi…
TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 65,40 TL'den 71,94 TL'ye yükseltildi.
TAKSİ KİLOMETRE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni düzenleme kapsamında kilometre başına alınan ücret de artırıldı.
Eski ücret: 43,56 TL
Yeni ücret: 47,92 TL
İNDİ BİNDİ (KISA MESAFE) ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Vatandaşların en çok merak ettiği kısa mesafe yani "indi bindi" ücreti de zamlandı.
Eski kısa mesafe ücreti: 210 TL
Yeni kısa mesafe ücreti: 230 TL
TAKSİ BEKLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Saatlik bekleme tarifesi de yeni zam kapsamında güncellendi.
Eski saatlik bekleme ücreti: 544,45 TL
Yeni saatlik bekleme ücreti: 598,90 TL
YENİ TAKSİ TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
İBB Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda zamlı taksi tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra İstanbul'da hizmet veren tüm taksiler yeni ücret tarifesi üzerinden yolcu taşıyacak.