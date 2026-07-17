Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi açılış ücreti ve kısa mesafe, indi bindi ne kadar oldu?

        Zamlı taksi tarifeleri 2026: Taksi açılış ücreti ve kısa mesafe, indi bindi ne kadar oldu?

        İstanbul'da taksi kullanacak milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni ücret tarifesi belli oldu. İBB Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle taksimetre ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle birlikte taksi açılış ücreti, kilometre başına ücret, kısa mesafe (indi bindi) ücreti tarifesi güncellendi. Zamlı taksi tarifesi, toplu ulaşım ücretleriyle birlikte 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Karar, İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda oy çokluğuyla kabul edildi. Peki, 2026 zamlı taksi ücretleri ne kadar oldu, taksi açılış ücreti ve indi bindi kaç TL? İşte İstanbul'da uygulanacak yeni taksi tarifeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 18:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        İstanbul'da taksi ücretlerine yönelik yeni tarife açıklandı. İBB Meclisi'nde görüşülen düzenlemeyle taksimetre ücretlerinde yüzde 10 artışa gidildi. Zam kapsamında açılış ücreti, kilometre başına ücret, kısa mesafe ücreti ve saatlik bekleme tarifesi yeniden belirlendi. Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Peki, Yeni taksi açılış ücreti ve kısa mesafe, indi bindi ne kadar oldu? İşte güncel taksi tarifesi…

        2

        TAKSİ AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        İBB Meclisi'nde kabul edilen yeni tarifeye göre taksimetre açılış ücreti 65,40 TL'den 71,94 TL'ye yükseltildi.

        3

        TAKSİ KİLOMETRE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Yeni düzenleme kapsamında kilometre başına alınan ücret de artırıldı.

        Eski ücret: 43,56 TL

        Yeni ücret: 47,92 TL

        4

        İNDİ BİNDİ (KISA MESAFE) ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Vatandaşların en çok merak ettiği kısa mesafe yani "indi bindi" ücreti de zamlandı.

        Eski kısa mesafe ücreti: 210 TL

        Yeni kısa mesafe ücreti: 230 TL

        5

        TAKSİ BEKLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

        Saatlik bekleme tarifesi de yeni zam kapsamında güncellendi.

        Eski saatlik bekleme ücreti: 544,45 TL

        Yeni saatlik bekleme ücreti: 598,90 TL

        6

        YENİ TAKSİ TARİFESİ NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

        İBB Meclisi'nde kabul edilen karar doğrultusunda zamlı taksi tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten sonra İstanbul'da hizmet veren tüm taksiler yeni ücret tarifesi üzerinden yolcu taşıyacak.

        7

        2026 İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ

        Yeni tarifeyle birlikte uygulanacak ücretler şöyle:

        Taksimetre açılış ücreti: 71,94 TL

        Kilometre başına ücret: 47,92 TL

        Saatlik bekleme ücreti: 598,90 TL

        İndi bindi (kısa mesafe) ücreti: 230 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sahte polisler yaşlı adamın önce elini öptüler sonra buzluktaki 351 bin TL'lik altınları götürdüler

        Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, Eskişehir'de yaşayan 80 yaşındaki Hasan Karataş'ın bankadaki 8 Cumhuriyet ile 2 çeyrek altınının sahteleriyle değiştirildiğini söyledi. Bankandan 351 bin TL'lik birikimin çeken ve dolandırıcıların isteği üzerine bunları buzdolabında saklayan yaşlı ada...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"