Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altını kim aldı? 25 Kasım Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu
Haftanın üçüncü gününde Gelinim Mutfakta gün birincisi açıklandı. Aslı Hünel'in sunumuyla gerçekleşen programda 4 gelin en lezzetli tabağı çıkarıp altın ödülünü kazanmak istiyor. Bugün mücver burger yapıldı. Peki 25 Kasım 2206 Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altını kim aldı? İşte, Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu ile ilgili bilgiler…
Giriş: 25 Kasım 2026 - 16:46 Güncelleme:
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında yeni haftanın üçüncü gününde yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. 25 Kasım’da kayınvalidelerin yemekleri tatmasının ardından verilen puanlar, haftanın ilk sıralamasını ortaya çıkardı. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu? İşte Gelinim Mutfakta'nın güncel puan durumu
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ÇEYREK ALTIN ALDI?
25 Kasım Gelinim Mutfakta'da bugünün birincisi Ceren oldu ve çeyrek altın kazandı. Gelinim Mutfakta'da haftanın finali 27 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek.
YARIŞMACILAR
CEREN
TUĞBA
SEVGİ
YEŞİM
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 25 KASIM 2026
CEREN 19
TUĞBA 15
SEVGİ 11
YEŞİM 10
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