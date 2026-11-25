Gözlük kullanan milyonlarca kişi için camların temizliği, günlük yaşamın vazgeçilmez alışkanlıklarından biri. Ancak gözlükleri temizlerken kullanılan malzemeler kadar temizleme yöntemi de büyük önem taşıyor. Masum görünen bazı alışkanlıklar, gözlüklerin kullanım ömrünü kısaltırken görüş kalitesini de olumsuz etkileyebiliyor. İşte gözlük temizlerken kaçınılması gereken hatalar ve doğru temizleme yöntemleri...

GÖZLÜĞÜNÜZÜ TİŞÖRTÜNÜZLE TEMİZLEMEYİN

Gözlük camlarını tişört, gömlek veya kazakla silmek, en sık yapılan temizleme hataları arasında yer alıyor. Kumaşların üzerindeki küçük toz ve kir parçacıkları, cam yüzeyinde zamanla ince çizikler oluşturabiliyor.

KAĞIT MENDİL KULLANIRKEN DİKKAT!

Yumuşak görünmelerine rağmen kağıt mendiller, peçeteler ve kağıt havlular gözlük camlarına zarar verebiliyor. Bu ürünlerin yerine gözlük temizliği için özel olarak üretilen mikrofiber bezlerin kullanılması öneriliyor.

GÖZLÜK CAMLARINI KURU KURU SİLMEYİN

Camların üzerinde biriken tozları temizlemeden doğrudan silmeye başlamak, küçük parçacıkların yüzeyde sürüklenmesine neden olabiliyor. Özellikle çok kirli gözlüklerin temizlenmeden önce suyla durulanması gerekiyor.

SICAK SU KAPLAMALARA ZARAR VEREBİLİYOR

Gözlükleri çok sıcak suyla yıkamak, camların üzerindeki özel kaplamalara zarar verebiliyor. Temizlik sırasında sıcak su yerine ılık su kullanılması öneriliyor.

CAM TEMİZLEYİCİLERİNİ KULLANMAYIN

Ev temizliğinde kullanılan cam temizleyicileri ve güçlü kimyasal maddeler, gözlük camlarının hassas yüzeyleri için uygun olmayabiliyor. Gözlük temizliğinde camın özelliklerine uygun özel temizleme solüsyonları tercih edilmeli.

BİR DAMLA BULAŞIK DETERJANI YETERLİ OLABİLİR

Alman optik teknolojileri şirketi ZEISS tarafından yayımlanan bakım rehberine göre pH değeri nötr olan sıvı bulaşık deterjanı, gözlük temizliğinde kullanılabiliyor. Az miktarda deterjanla temizlenen gözlüklerin ılık suyla iyice durulanması öneriliyor.

SADECE CAMLARI TEMİZLEMEK YETERLİ DEĞİL

Gözlüğün burun pedleri, sapları ve camların çerçeveyle birleştiği bölgelerde de ter, yağ ve kir birikebiliyor. Temizlik sırasında bu alanların da ihmal edilmemesi gerekiyor.

MİKROFİBER BEZLERİ DE DÜZENLİ YIKAYIN

Kirli gözlük bezleri, temizlemek yerine camların üzerinde iz bırakabiliyor. Mikrofiber bezlerin düzenli olarak yıkanması, yıkama sırasında 40 derecenin aşılmaması ve yumuşatıcı kullanılmaması öneriliyor.

ÇİZİKLERİ DİŞ MACUNUYLA GİDERMEYE ÇALIŞMAYIN

Gözlük camlarındaki çizikleri diş macunu veya karbonatla gidermeye çalışmak, yüzeydeki hasarı artırabiliyor. Aşındırıcı maddeler kullanmak yerine çizilen camların bir optisyen tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

GÖZLÜĞÜNÜZÜ MASAYA TERS KOYMAYIN

Gözlüklerin camları yüzeye temas edecek şekilde bırakılması, çizilme riskini artırıyor. Kullanılmadığı zamanlarda sert bir gözlük kutusunda saklanması, kutu bulunmadığında ise camlarının yukarı bakacak şekilde bırakılması öneriliyor.

GÖZLÜKLER NASIL DOĞRU TEMİZLENİR?

Öncelikle ellerinizi yıkayın ve gözlüğünüzü ılık suyla durulayın. Bir damla uygun sıvı bulaşık deterjanıyla camların her iki yüzünü nazikçe temizleyin. Deterjan kalıntılarını suyla arındırdıktan sonra temiz bir mikrofiber bezle kurulayın. Bu basit yöntem, gözlüklerin temizliğini ve görüş kalitesini korumaya yardımcı oluyor.