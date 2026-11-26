Çayın yanında en çok tercih edilen lezzetlerden biri olan kek, yapımı kolay görünse de hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları bulunuyor. Fırında kabaran kekin ortasının çökmesi, içinin hamur kalması veya fırından çıkarıldıktan sonra sönmesi, evde kek yapanların sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Üstelik doğru malzemeleri kullanmak tek başına yeterli olmayabiliyor. İşte kekin ortasının çökmesine neden olan hatalar ve puf puf kabaran kekler hazırlamanın püf noktaları...

FIRININ KAPAĞINI ERKEN AÇMAYIN

Kekin pişip pişmediğini kontrol etmek için fırının kapağını erkenden açmak, en sık yapılan hatalardan biri. Kekin iç yapısı henüz yeterince sağlamlaşmadan meydana gelen sıcaklık düşüşü, ortasının çökmesine neden olabiliyor.

FAZLA KABARTMA TOZU TERS ETKİ YARATABİLİYOR

Kekin daha fazla kabarması için tarifte belirtilenden fazla kabartma tozu kullanmak, beklenenin aksine kötü sonuç verebiliyor. Hızla kabaran hamur, oluşan hacmi taşıyamayarak bir süre sonra çökebiliyor.

KEKİN İÇİ TAM OLARAK PİŞMEMİŞ OLABİLİR

Kekin dışının kızarması, içinin tamamen piştiği anlamına gelmiyor. Henüz iç yapısı oluşmadan fırından çıkarılan kek, soğudukça hacmini kaybedebiliyor.

FIRINI ÖNCEDEN ISITMAYI UNUTMAYIN

Kek hamurunu yeterince ısınmamış fırına koymak, kabarma sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle hamuru hazırlamadan önce fırının tarifte belirtilen sıcaklığa ayarlanması önem taşıyor.

HAMURU GEREĞİNDEN FAZLA ÇIRPMAYIN

King Arthur Baking'in 11 Şubat 2026 tarihli yazısına göre kek hamurunun gereğinden fazla karıştırılması, kekin aşırı kabarmasına ve ardından çökmesine neden olabiliyor. Özellikle un eklendikten sonra tarifteki karıştırma süresine sadık kalınması öneriliyor.

MALZEMELERİN SICAKLIĞI DA ÖNEMLİ

Oda sıcaklığında kullanılması gereken yumurta ve tereyağının doğrudan buzdolabından çıkarılarak hamura eklenmesi, malzemelerin yeterince bütünleşmesini ve kekin kabarmasını zorlaştırabiliyor.

KEK HAMURUNU UZUN SÜRE BEKLETMEYİN

Hazırlanan kek hamurunun uzun süre bekletilmesi, kabartıcı maddelerin etkisini azaltabiliyor. Özellikle karbonat kullanılan tariflerde hamurun hazırlandıktan sonra fazla bekletilmeden fırına verilmesi öneriliyor.

KEK KALIBININ BOYUTUNA DİKKAT EDİN

Tarifte belirtilenden küçük bir kek kalıbı kullanmak, ısının hamurun merkezine ulaşmasını geciktirebiliyor. Bu durum kekin kenarları pişerken ortasının hamur kalmasına veya çökmesine yol açabiliyor.

KABARTMA TOZUNUN TAZELİĞİNİ KONTROL EDİN

Uzun süre açık şekilde bekletilen kabartma tozu etkisini kaybedebiliyor. Tazeliğini kontrol etmek için yarım çay kaşığı kabartma tozunu iki yemek kaşığı ılık suyla karıştırabilirsiniz. Karışımın köpürmesi, kabartma tozunun hala aktif olduğunu gösteriyor.

KÜRDAN TESTİNİ İHMAL ETMEYİN

Pişirme süresinin sonuna doğru kekin ortasına temiz bir kürdan batırarak içinin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Kürdanın üzerinde çiğ hamur kalıyorsa kekin biraz daha pişmesi gerekiyor.

KEKİ FIRINDAN ÇIKARMADAN ÖNCE BU AYRINTIYA BAKIN

King Arthur Baking uzmanları, kürdan testinin yanı sıra kekin ortasına hafifçe dokunulmasını da öneriyor. Yüzeyin hafif baskının ardından eski şeklini alması, kekin iç yapısının yeterince oluştuğunun işaretlerinden biri olarak görülüyor.

PUF PUF KABARAN KEKİN SIRRI

Malzemeleri doğru ölçülerde kullanmak, fırını önceden ısıtmak, hamuru tarifte belirtilen şekilde karıştırmak ve pişirme sırasında sabırlı olmak, kekin kabarıklığını korumasına yardımcı oluyor. Her kek tarifinin farklı özellikleri bulunduğundan pişirme sıcaklığına ve süresine sadık kalmak da büyük önem taşıyor.