Günlük yaşamda pek çok insan farkında olmadan düşüncelerini sesli bir şekilde dile getiriyor. Kaybolan bir eşyayı ararken, yapılacak işleri planlarken veya zor bir durumla karşılaştığında kendi kendine konuşmak oldukça yaygın bir davranış olarak görülüyor. Psikoloji alanındaki araştırmalar ise bu alışkanlığın sanıldığı gibi olumsuz bir durum olmayabileceğini, aksine bazı zihinsel süreçleri destekleyebileceğini gösteriyor. İşte kendi kendine konuşmanın insan zihni üzerindeki etkileri...

KENDİ KENDİNE KONUŞMAK GAYET NORMAL

ABD merkezli Cleveland Clinic'in sağlık psikoloğu Grace Tworek'e göre kendi kendine konuşmak doğal bir davranış olarak kabul ediliyor. İnsanların düşüncelerini ve duygularını anlamlandırmasına yardımcı olan bu alışkanlık, hem sesli hem de sessiz şekilde gerçekleşebiliyor.

KAYBOLAN EŞYALARI BULMAYI KOLAYLAŞTIRABİLİYOR

Gary Lupyan ve Daniel Swingley tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen araştırmada, kendi kendine konuşmanın görsel arama becerileri üzerindeki etkisi incelendi. Katılımcıların aradıkları nesnenin adını sesli olarak söylemelerinin, bazı durumlarda o nesneyi daha kolay bulmalarını sağladığı görüldü.

DÜŞÜNCELERİ TOPARLAMAYA YARDIMCI OLUYOR

Yapılacak işleri sesli olarak sıralamak, karmaşık sorunları daha küçük parçalara ayırmak ve farklı çözüm yollarını değerlendirmek, düşüncelerin düzenlenmesini kolaylaştırabiliyor. Özellikle önemli bir karar almadan önce kişinin kendi kendine konuşması faydalı olabiliyor.

STRESİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİYOR

Gergin anlarda kişinin kendisine sakinleştirici ve destekleyici cümleler söylemesi, duygularını kontrol etmesine yardımcı olabiliyor. Bu yöntem özellikle önemli bir toplantı, sınav veya iş görüşmesi öncesinde işe yarayabiliyor.

208 KİŞİNİN GÜNLÜK YAŞAMI İNCELENDİ

2025 yılında Scientific Reports dergisinde yayımlanan araştırmada 208 kişinin kendi kendine konuşma alışkanlıkları iki hafta boyunca takip edildi. Araştırmacılar toplam 12 bin 966 anket yanıtını değerlendirdi. Sonuçlar, kişinin bir konuşmaya veya yapacağı işe hazırlanırken kendisine dışarıdan bakar gibi konuşmasının duygusal açıdan fayda sağlayabileceğini gösterdi.

KENDİNİZE İSMİNİZLE HİTAP ETMEYİ DENEYİN

Michigan Üniversitesi öncülüğünde 585 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen yedi çalışmada, insanların kendilerine nasıl hitap ettikleri incelendi. Kendi ismini kullanan veya kendisine ikinci ya da üçüncü kişi olarak hitap eden katılımcıların stresli sosyal durumları yönetmede daha başarılı olabildiği görüldü.

SPORCULAR DA BU YÖNTEMDEN YARARLANIYOR

Kendi kendine konuşmanın performans üzerindeki etkilerini inceleyen 47 bilimsel çalışmanın değerlendirildiği bir araştırmada, motive edici ve yönlendirici ifadelerin performansa olumlu katkı sağlayabildiği ortaya konuldu.

ÇOCUKLARIN KENDİ KENDİNE KONUŞMASI DA DOĞAL

Çocukların oyun oynarken, resim yaparken veya yeni bir şey öğrenirken kendi kendilerine konuşmaları gelişim sürecinin doğal bir parçası olarak görülüyor. Bu davranış, çocukların kendi hareketlerini yönlendirmelerine ve karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olabiliyor.

NE SÖYLEDİĞİNİZ DE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Kendi kendine konuşmanın her zaman olumlu sonuçlar doğurması gerekmiyor. Sürekli olarak hatalarını düşünen, kendisini suçlayan ve başarısız olacağına inanan kişilerde olumsuz iç konuşmalar özgüveni zedeleyebiliyor ve stresi artırabiliyor.

HANGİ DURUMLARDA UZMANA BAŞVURULMALI?

Kendi kendine konuşmak tek başına bir ruh sağlığı sorununun belirtisi değil. Ancak kişinin gerçekte var olmayan, dışarıdan geldiğini düşündüğü sesler duyması, yoğun sıkıntı yaşaması veya bu durumun günlük hayatını olumsuz etkilemesi halinde bir ruh sağlığı uzmanına başvurması önem taşıyor.

KENDİ KENDİNE KONUŞMAKTAN ÇEKİNMEYİN

Araştırmalar, kişinin kendisiyle kurduğu yapıcı ve destekleyici iletişimin günlük yaşamda çeşitli faydalar sağlayabileceğini gösteriyor. Önemli olan, kendi kendine konuşmanın sıklığından ziyade içeriği, amacı ve kişinin yaşamı üzerindeki etkisi.