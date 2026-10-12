Masterchef takım oyununu kim kazandı? 12 Ekim 2026 Masterchef dokunulmazlığı kim aldı?

TV8 ekranlarında 12 Ekim 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde, yarışmanın onuncu haftasında dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Yayınlanan son bölümde Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen eleme gecesinde yarışmacılar en iyi tabakları hazırlamak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Elenen isim Buse oldu. Peki Masterchef takım oyununu kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI, DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef dokunulmazlık oyununu kazanan isim belli olunca haberimizde yer alacaktır.

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle şekillenen eleme gecesi heyecanı yaşandı.MasterChef Türkiye'den elenen isim Buse oldu.