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Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 19.00 itibarıyla, 17 Mayıs sabah saat 05.00’e kadar 17 günlük tam kapanma süreci başladı. Kapanmayla birlikte memleketlerine ve tatil beldelerine gidenler virüsü yayacak mı? Bir başka deyişle gittikleri yerlerde virüs kapacak mı? 17 gün sonra bizi nasıl bir tablo bekliyor? Bu ve bu doğrultudaki sorulara yanıt arandığı Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programında gazeteciler Nagehan Alçı ve İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan ABD Jacskson Labaratuvarı İmmünoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. İlyas Dökmetaş Habertürk TV'de kapanma sonrası ortaya çıkacak tabloyu değerlendirdi.

İşte programda öne çıkan başlıklar:

"VATANDAŞLARIMIZ GİTTİKLERİ YERDE TOPLU İFTARDAN KAÇINMALI"

Prof. Dr. İlyas Dökmetaş: Bizim amacımız 'evde kalın, insanlarla temas etmeyin' dediğimizde mümkün olduğu kadar insanların bu sözlere uymalıydı. Çin kapılara çiviler çaktı, şehirlere giriş çıkışları kapattı, çok ciddi tedbirler uyguladı. Bizim bunu yapacak pozisyonumuz yok. Bizler nedense hep uçlarda dolaşıyoruz. Bilim Kurulu şehirleri kapamıyor. 'Neden kapamadınız' deniyor. Kapatılıyor bu kez de 'Neden kapatıldı, yollara çıkacağız' deniyor. Olan oldu. Benim önerim gittiklerinde mümkün olduğu kadar maske, mesafe, temizlik kurallarına uysunlar. Mümkün olduğu kadar kimseyle iftar yapmasınlar, çay kahve içmesinler.

"ÖNLEMLERE UYULMAZSA DÖRDÜNCÜ BÜYÜK DALGA BİZİ BEKLİYOR"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Bu bir tam kapanma değil. Bunu Çin'in dışında uygulayabilen bir ülke olmadı. Biz kısıtlama tedbirleri uyguluyoruz. Kapanma uyguluyoruz. Seyahat yasağı son derece önemli. Biz Karadeniz'de ilk defa İngiltere mutantı çıktığında ısrarla söyledik, 'aman oraya seyahat yasağı koyun, yoksa mutant yayılacak' diye. Şimdi yüzde 100 vakalarımızda İngiltere mutantı var. Güney Afrika, Brezilya mutantlarını yükselttik. En son sayın Bakan Hindistan mutantından söz ettik. Bunların hepsinin bulaşıcılığı daha fazla. Çocuklarda ve gençler daha sık hastalanıyor. Şu anda artık bizim virüsümüz İngiltere mutantı diyebiliriz. Dünyada yapılan genel değerlendirmelerde çok büyük bir fark olmadığı görülüyor. İngiltere mutantının daha önceki vakalardan daha ağır olduğunu söyleyecek bir veri yok. Hintli bilim insanlarıyla online toplantıya katıldım. Çoğunluk daha az seyrettiği ama hızlı bulaştığını söylüyor, vakaların daha ağır olduğu söyleniyor. Seyahat kısıtlamasını neden çok istedik? Bir yandaki vaka yoğunluğunun öteki yere yayılmaması çok önemli. Bir yanda görülmeye başlayan virüslerin ülkenin diğer yanına yayılmaması önemli.

"5 BİNİN HEDEFİNİN MAYIS 18 TARİHİNDE GÖRÜLMESİ ÇOK ZOR"



17 gün diye bir kısıtlama uygulaması yok. Bunun etkili olması için gereken süre kısıtlaması 28 gündür. Bu hastalığın maksimum bulaştırma süresi 14 gün olduğu için, evlerde bulaştırdığı zaman toplam iki grubun ortaya çıkması 28 güne karşılık gelir. 14 günün belli bir etkisi olacaktır ama yeteri kadar etkisi olmayacaktır. Ev içinde bulaşan ikincil vakalar etki göstermeden yeniden dışarıya çıktıklarında bulaşı başlatacaklardır. İnsanların şunu bilmesi lazım. Eğer esnaf dükkanını açmasını istiyorsa, insanlar işlerine dönmek istiyorlarsa öncelikle vaka sayılarının düşürülmesi lazım. Rakamlara bakıldığında gerçek anlamda 5 milyon kişinin Türkiye'de virüsü taşıdığı ortaya çıkıyor. Burada ne kadar uyacağınıza bağlı. 5 bin hedefinin 18'inde görülmesi zor. Mart ayında tedbirleri kaldırma uygulamasıyla onbinlerce insanın hastalanmasına ve insanların hayatını kaybetmesini yaşadık. Aşılamayı yüzde 75 düzeyine çıkarmadan rahat yaz geçirmek, maskeleri çıkarmamız, yazın rahat oturmamız diye bir şey sözkonusu değiliz. Eğer bunu yapmazsak gelen büyük bir dördüncü dalgayla öderiz.

"AŞILAR VARYANT VE ÖLÜMLERE KORUYUCULUĞU KORUYUCU"

Prof. Derya Unutmaz 60-65 yaş üstü kişilerin özellikle aşı olan kişilerin sokağa çıkıp, yürüyüş yapmaları lazım. Özellikle açık havalarda, tenhalarda virüs bulaşma riski çok çok düşük. Ben Moderna aşısı oldum, bağışıklık uzmanıyım, şu anda maske takmıyorum. Hem kendime bulaşmayacağını biliyorum, hem de başkasına bulaştırmayacağını biliyorum. BionNTech ve Moderna aşılarının yüzde 90'ında ne kendilerine bulaşmadığı ne de başkalarına bulaştırmadığı net bir bilgi. Sinovac biraz daha sıkıntılı. Enfeksiyondan koruma oranı düşük.

"YASAK GELMESEYDİ İNSANLARIN BİR YERE GİTME NİYETİ YOKTU"

Prof: Ceyhan: Geldiğimiz noktada kapanma kararı uyguluyoruz. Tam kapanma olmadığı sürece bunun bir tarifi ve standardı yok. İstanbul'dan, Ankara'dan Anadolu'ya yazlıklara yayılan insanların birçoğu eğer yasak gelmeseydi böyle bir niyetleri yoktu. Gidip tatil yapalım diye düşündüler. Turistlere yasakların olmaması da yanlış. Bu varyant nereden geliyor, dışarıdan geliyor. Şu anda Hindistan varyantı 21 ülkeye yayılmış durumda. En fazla görüldüğü İngiltere. Geçen sene Hindistan'a gittiğimde, elçilikten bir görevliyle konuşmuştum. Orada topu topu yaşayan 100 Türk olduğu söyledi. 17 günlük kapanmada dışarıdan gelişleri de kısıtlamalıydık. 18 Mayıs'ta birden bire düne dönersek hiç şüpheniz olmasın büyük bir dalga yaşarız. Öyle yaparsak tekrar kapanmak zorunda kalırız. Birini kaldıracaksınız, sorun olmadığını gördüğünüzde ötekini kaldıracaksınız. BioNTech, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson çocuk aşısına başladı. O yüzden çocuklarda kullanılacak aşıyı bugünden temin edip stoklamak durumundayız.