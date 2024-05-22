Bilim insanları açıkladı: Stres neden saçlarımızın beyazlamasına yol açar?

Prof Hsu BBC'ye "Bu bulgular gri saç için bir tedavi veya tedavi değil" dedi. "Farelerde yaptığımız keşif, insanlara yönelik bir müdahale bulmak için uzun bir yolculuğun yalnızca başlangıcıdır. Ayrıca bize stresin vücudun diğer birçok bölümünü nasıl etkileyebileceğine dair bir fikir veriyor" dedi.

Kaynak: BBC