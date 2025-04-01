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        Haberler Sağlık Bilim insanları, düşünceleri sesli kelimelere dönüştüren cihaz geliştirdi | Sağlık Haberleri

        Bilim insanları, düşünceleri sesli kelimelere dönüştüren cihaz geliştirdi

        Bilim insanları, zihinde konuşmayla ilgili düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürebilen cihaz geliştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 09:34 Güncelleme: 01.04.2025 - 09:34
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        Düşünceleri sesli kelimelere dönüştüren cihaz geliştirildi
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        ABD'den araştırmacılar, yürüttükleri çalışma kapsamında, beyin aktivitelerini sese çeviren bir yapay zeka modeliyle eğitilen cihazı, 18 yıl önce felç geçirdikten sonra konuşma yetisini kaybeden 47 yaşındaki bir kadının beynine yerleştirdi.

        Bilim insanları, cihazın, doğrudan beynin konuşma merkezine yerleştirildiğini ve beynin bu bölgesinden gelen sinyalleri sürekli olarak analiz ettiğini belirtti.

        Hastanın belirli cümleleri zihninde canlandırdığında, beynindeki sinyalleri elektrotlar aracılığıyla kaydeden araştırmacılar, hastanın felç geçirmeden önceki ses kayıtlarından yararlanarak oluşturdukları ses sentezleyicisiyle düşünceleri gerçek zamanlı olarak sesli kelimelere dönüştürdü.

        Araştırmacılar, henüz deneme aşamasında olsa da cihazın bir gün konuşamayanlara ses olma konusunda yardımcı olabileceği düşünüyor.

        Çalışmanın detaylarına Nature Neuroscience adlı dergide yer verildi.

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