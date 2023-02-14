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Bilim insanları, sabah sporunun kilo vermede daha etkili olduğunu ortaya koydu

İsveçli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, zayıflamak için yapılacak egzersiz için en etkili vaktin sabah saatleri olduğunu ortaya koydu

Bilim insanları, sabah sporunun kilo vermede daha etkili olduğunu ortaya koydu
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İngiltere merkezli MyLondon sitesinin, Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri (PNAS) dergisinde yayımlanan araştırmanın sonuçlarına dayandırdığı haberine göre, bilim insanları, sabah saatlerinde yapılan egzersizlerin, kilo vermede daha etkili olduğu sonucuna vardı.

Araştırma kapsamında bilim insanları, farelerin, insanlarda sabah egzersizine tekabül eden ve "aktif erken devre" olarak bilinen dönem ile dinlenme dönemlerine denk gelen zamanlarda yapılan yoğun tempolu egzersiz sonrası vücut yağ oranlarını incelendi.

Araştırmada, söz konusu incelemenin, beslenmeden bağımsız olarak ele alındığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre aktif devrede yapılan egzersiz, farelerin metabolizmasını daha çok hızlandırdı.

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden Prof. Dr. Juleen Zierath, araştırmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elde ettiğimiz sonuçlar, metabolizmayı hızlandırma ve yağ yakma konularında, sabah yapılan egzersizin akşam yapılan egzersize oranla daha etkili olabileceğini gösteriyor. Eğer bu doğru ise, bu durum kilolu kişiler için önemli bir bulgu olabilir" ifadelerini kullandı.

Araştırmacılar, insan vücudundaki biyolojik saatin işlevinde olduğu gibi, günün farklı saatlerinde yapılan egzersizlerin de metabolizmaya etkilerinin farklı olduğunu belirtiyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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