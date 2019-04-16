Bilim insanları bir ilki başararak 3 boyutlu (3D) yazıcıyla, insan dokusundan hücre, damar ve odacıkların bulunduğu bir kalp üretti.

Araştırmacılar, gerçek insan dokusu ve damarı kullanılarak gerçekleştirilen ve organ naklinde çok kritik bir adım olan bu yeni buluşun, ileride hastalıklı olan kalplere doku transferinin önünü açabileceğini ifade etti.

Tel Aviv Üniversitesi'nde yürütülen projenin başkanı Doktor Tal Dvir üretilen kalbin hücre, kan damarları ve karıncıklarına sahip bütün bir organ olduğuna dikkat çekti. 3D yazıcıyla üretilen bu yapay organ, ortalama bir tavşanın kalbine (yaklaşık 2.5 cm) yakın büyüklüğe sahip.

Tıp dergisi Advanced Science’da ayrıntıları paylaşılan buluşla ilgili verilen bilgiye göre yapay organ gerçek kalpler gibi kasılıp genişleyebiliyor.

Ancak yaklaşık 3 saatlik bir sürede 3D yazıcıdan elde edilebilen yapay kalp, şimdilik kan pompalayamıyor, araştırmacılar bunun için çalışmalara devam ediyor.

10 YIL İÇİNDE ORGAN YAZICILARINA HAZIR OLUN

Yapay kalbin, hastaların yağlı dokularından alınan biyolojik materyaller kullanılarak üretilmesi, hastanın bağışıklık sistemine uyum sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

3D yazıcıdan çıkan yapay kalbi, bir yıl içinde hayvanlara nakletmek istediklerini belirten Dvir, “Belki 10 yıl içinde dünyadaki pek çok hastanede organ yazıcıları olacak ve bu tarz prosedürler bir rutin haline gelecek” dedi.