DHA

11 Mayıs´ta açılan AVM'lerin önünde oluşan kuyruklar, Covid-19 salgınıyla mücadelede ek tedbirlerin alınmasını gündeme getirdi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, AVM'lerin giriş kapılarındaki havalandırma perdelerinin çalıştırılmasını yasakladı. Ancak Türkiye genelindeki AVM'ler ile diğer birçok mağaza ve işyeri girişinde havalandırma perdelerinden kaynaklanan risk sürüyor.

'HAVA AKIMI OLUŞTURAN CİHAZLAR RİSKLİ'

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, klima sistemlerinin koronavirüsün yayılmasına etkisini değerlendirdi.

Prof. Dr. Yamanel, "Çin'de yapılan bir çalışma var. Bir lokantada klimanın önünde oturan Covid-19 pozitifli bir hastanın bütün damlacığı diğer masalara dağıldı. Yani hava akımı oluşturabilen bütün cihazlar hastalığı bulaştırabilir. Klimalar da AVM girişlerindeki klimalar da bunu yapabilir. AVM girişlerindeki klimaların çalıştırılmaması aslında uygun olabilir. Bununla ilgili zaten bazı kararlar alınmıştı, bir rehber oluşturulmuştu" diye konuştu.

'KALABALIKLARDAN UZAK DURMAMIZ LAZIM'

Salgının yayılması bakımından en riskli alanların kalabalık ortamlar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yamanel, "Kalabalıklardan uzak durmamız lazım. Yani kalabalık oluşturmamamız lazım. Mesela alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluşturup saatlerce gezmememiz lazım. Eğer bir ihtiyacımız varsa noktasal olarak ihtiyacımızı giderip daha sonra buraları terk etmemiz gerekiyor. Yani kalabalık oluşturmamak bu yeni normalin en önemli kurallarından bir tanesi" uyarısını yaptı.

'2021 BAŞINA KADAR MASKE TAKACAĞIZ'

Prof. Dr. Yamanel, maske takma tedbirinin ne zamana kadar süreceğine ilişkin ise "Global bir bağışıklığı kazanmadıktan sonra bu yeni normale alışmamız gerekiyor. Yeni normalin de 4 kuralı var. Kalabalık oluşturmamak, maske takmak, sosyal mesafeye uymak ve hijyene uymak. Yani biz bunu aşı bulunana kadar, global bir bağışıklık tespit edilene kadar ya da etkin bir ilaç bulunana kadar devam ettirmemiz gerekiyor. En iyi ihtimal 2021´in başına kadar maske takacağız" ifadelerini kullandı.

'BÖYLE BİR VERİ YOK'

Prof. Dr. Yamanel, ABD Başkanı Donald Trump´ın koronavirüsten korunmak için hidroksiklorokin kullandığına ve bu ilacın virüse yakalanmayı engellediğine ilişkin açıklamasına ilişkin ise "Virüsü kapmamak için klorokin ya da hidroksiklorokin kullanmayla ilgili herhangi bir veri yok, böyle bir şey söz konusu değil ve biz önermiyoruz. Ama tabii ki araştırmalar yine devam ediyor özellikle Fransa´da bir araştırma var. Bunların sonuçları çıktıktan sonra kesin bir şey söyleyebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Yamanel, "Virüsün sivrisinekle, keneyle geçtiğine dair herhangi bir bilgimiz yok şu an için. Ama tabii ki araştırmalar devam ediyor. Böyle bir ihtimal olacağını ben düşünmüyorum, ama yine de tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor" değerlendirmesinde de bulundu.