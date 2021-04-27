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“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosuyla, bu yıl 22. defa gerçekleşecek Bilişim 500 araştırmasına başvurular 12 Mayıs tarihine kadar uzatıldı.

Bilişim sektöründe kaydedilen gelişmeleri ortaya koyan araştırmaya yapılan ilk başvuruları analiz ettiklerini kaydeden M2S Araştırma Pazarlama Genel Müdürü Özlem Unan, sürpriz şirketlerin bu yıl öne çıkabileceği ve ortalama büyümenin de yüzde 44 olarak gerçekleştiğini belirtti. Yapılan ilk analiz neticesinde ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici veriyse; başvuran her 10 şirketten 8’inin büyüme kaydetmiş olması.

EN YÜKSEK BÜYÜME ORANI YÜZDE 500

Bilişim 500’e başvurular devam ederken, M2S Araştırma Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre erken başvurular incelendiğinde, 2020 gibi zorlu bir yılda büyüme kaydetmeyi ve rakiplerine göre öne çıkmayı başarmış şirketlerin, küresel salgının yarattığı ihtiyaçlara çözümler sunabilen şirketler olduğu görülüyor.

Yine bu erken başvurular analiz edildiğinde, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve dijital dönüşüm projelerini başarıyla gerçekleştiren şirketlerin, en yüksek büyümeyi de kaydeden şirketler olduğu ortaya konuyor. Özlem Unan tarafından iletilen bir diğer önemli unsur ise yüzde 500’ün üzerinde kaydedilen büyüme rakamları. Bu rakam, şimdiye kadar gelen başvurular arasında en yüksek oransal büyümeye de işaret ediyor.

‘SÜRPRİZ ŞİRKETLER DE YER ALACAK’

Ortalama büyümenin yüzde 44 olarak ortaya konduğu bu ilk analizler, ilgi çekici bir başka veriye daha işaret ediyor. Buna göre 76 yeni şirket bu yıl sıralamada yer alacak. Başvuru tarihinin uzatılmasıyla bu rakamın daha da artması bekleniyor. İlk veriler ayrıca Bilişim 500’de sürpriz şirketlerin sahne alacağına da işaret ediyor.

10 ŞİRKETTEN 2’Sİ YURT DIŞINA HİZMET VERİYOR

Araştırmaya başvuran şirketler arasında yapılan yatırımcı anketinin sonuçlarına göre, her 10 şirketten 2 tanesi yurt dışına hizmet veya ürün ihracatı gerçekleştiriyor. Üstelik bu şirketlerin yüzde 66’sı Türkiye’de yazılım ve teknoloji geliştiren şirketler. En çok ihracat yapılan bölge yüzde 48 ile Avrupa olurken, Avrupa’yı Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler takip ediyor.

4 AĞUSTOS’TA AÇIKLANACAK

BThaber adına M2S Araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya başvurular 12 Mayıs’a kadar Bilişim 500 web sitesi üzerinden yapılabilecek. Türk bilişim sektörünün ciroları itibariyle en büyük 500 şirketini belirleyecek olan araştırmanın sonuçları ise 4 Ağustos’ta düzenlenecek bir tören ile açıklanacak.