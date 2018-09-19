Bilişim Derneği'nin düzenlediği "Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi", 22 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilecek. Bilişim Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Bilişim Grubu, Bilişim Medyası Derneği (BMD), Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) ile İstanbul Okan Üniversitesi'nin desteklediği zirvede, yapay zekanın kullanılabilir uygulamaları ele alınacak.

Etkinlikte Endüstri 4.0 ve Sonrası, Bulut Bilişim ve Güvenlik, Nesnelerin İnterneti, Blok Zinciri ile Dönüşecek Endüstriler, Yapay Zeka’nın Kullanılabilir Uygulamaları, Robotik ve Otonom Araçlar, Savunma Sanayisi için Bilişim panelleri düzenlenecek.

ETKİNLİK 22 EYLÜL’DE

Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi 2018 etkinliğinde, Almanya ile anılan "Endüstri 4.0", Japonya ile anılan "Toplum 5.0'ın da ötesinde Türkiye ile anılması hedeflenen "Gelecek 5.0" yaklaşımının kamuoyunun gündemine taşınması amaçlanıyor. Zirve derneğin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi günü SETA İstanbul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek “Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi”nde Habertürk'ten Cem Sünbül de konuşmacı olarak yer alıyor.

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