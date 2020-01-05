Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Microsoft Kurucusu Bill Gates kişisel sitesinden yeni yıla dair düşüncelerinin yer aldığı bir makale yayımladı. 108 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Gates yazısında 2019 yılında dünyayı gezerek, milyonlarca insanın hayatını daha iyi hale getirecek harika insanlar ve inanılmaz yeniliklerle tanıştığını belirtti.

Bu sebeple geleceğe dair hiç olmadığı kadar umutlu olduğunu ifade eden Bill Gates "Ancak aynı zamanda şanslılarla şanssızları ayırmaya devam eden eşitsizliklerin farkındayım. Bu eşitsizlik sebebiyle büyük ayrıcalıklara sahibim. Bu yılbaşında son 1 yılda neler yaptığımı değil eşitsizlik konusunu yazmak istiyorum" vurgusunda bulundu.

'VERGİ GELİRLERİ DEVLET GİDERLERİNDEN DÜŞÜK'

Yaklaşık 20 yıl önce emlak vergisinin yükseltilmesi gerektiğini söylediğini Hatırlatan ünlü milyarder sözlerine şöyle devam etti:

"Daha yüksek vergi talebi genelde popüler bir talep değildir. Ancak birçok Amerikalının bunu tartıştığını görmek beni mutlu ediyor. Öncelikle konuya ABD hükümetinin zorunluluklarını yerine getirecek kadar para toplamadığı gerçeğiyle yaklaşıyorum. Devlet ekonominin yüzde 20'si kadar vergi toplarken yüzde 24'ü kadar harcama yapıyor. Bunun yanında servet farkı da giderek açılıyor. En yüksek ve en alt gelirliler arasındaki fark bugün 50 yıl öncesine göre daha fazla. Çok az sayıda insan çalışmaları nedeniyle iyi bir şekilde ödüllendirilirken, çoğunluk sadece geçinebilmek için zorlu bir mücadele veriyor."

'YÜK ÇALIŞANLARIN OMUZLARINDA'

Bu sebeple yüksek geliri olanların daha yüksek oranda vergi ödemesi gerektiğini savunan Bill Gates "Zenginler, ben ve Melinda(eşi) dahil, daha fazla vergi ödemeli. Vergi sistemi uzmanı değilim ama ABD'nin daha adil bir vergi sistemine ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Bugün ABD vergi gelirlerinin dörtte üçü maaşlardan kesilen vergilerden geliyor. Bu oran da en az yüzde 37. Ancak zenginlerin gelirinin çoğu maaştan değil yaptıkları yatırımlardan ettikleri kârlardan geliyor. Burada ödenilen verginin oranı ise yüzde 20. Bu sistemimizin adil olmadığının en büyük kanıtı. Serveti çalışmanın önüne koymak için ben bir neden göremiyorum" ifadelerini kullandı.

Gates yatırımlardan elde edilen gelirlerden en azından çalışanlardan alınan vergi oranının alınması gerektiğini belirtti. Bunun yanında ultra zenginlerin yıllarca dokunmadığı kârlı yatırımları olduğunu ve bu yatırımları satmadıkları sürece vergi ödemediklerine dikkat çekti.

Miras vergisine de değinen Gates "Çocuklarına büyük servetler aktarabildiğin 'hanedanlık' sistemi genele fayda sağlamıyor. Büyük servete bu şekilde sahip olanların ekonomiye katkıda bulunmak ve çok çalışmak için herhangi bir teşviki bulunmuyor. Bu sebeple Melinda ve ben servetimizin çoğunu çocuklarımıza bırakmak yerine kurduğumuz vakıf aracılığıyla topluma veriyoruz" dedi.

'GÖNÜLLÜ ÖDEMEYLE OLMAZ'

Son olarak birçok insanın kendisine neden gönüllü olarak daha fazla vergi ödemediğini sorduğunu söyleyen Gates bu soruya şu şekilde cevap verdi: "Bu sorunun cevabı basit. Gönüllülük esasıyla oluşturulacak bir vergi sistemi büyük ölçekli sorunların çözülmesine yardımcı olmaz. İnsanlar hayrına değil yasal zorunluluk ve vatandaşlık görevi olduğu için vergi öder. Ayrıca gönüllü olarak ödenen paralar hiçbir zaman yeterli olmaz. Melinda ile vakıftaki bütün paramızı Kaliforniya eyaletine versek söz konusu para devlet okullarının 1 senelik finansmanına yetmez."

Bill Gates'in yazısının tamamına (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.