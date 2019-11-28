BİLSEM 2020 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan BİLSEM öğretmen atamalarının ne zaman olacağı hakkında açıklamalar yapıldı. Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen seçme ve ataması olacağını duyan öğretmen adayları, atamanın ne zaman olacağını merakla bekliyordu. İşte BİLSEM 2020 öğretmen ataması tarihi...

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezi, ilkokullar da sınav ile tespit edilerek özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkına varmalarını sağlayarak kendilerini daha da geliştirmek ve üst düzeye çıkarmak için devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumudur.

BİLSEM 2020 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 Bilim ve Sanat Merkezlerine (BİLSEM) öğretmen seçme ve atama kılavuzu MEB üzerinden paylaşıldı. 2020 yılı için başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 2-9 Aralık 2019 olarak belirlendi. Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavlar 3 Şubat-10 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar için tercihler 27 Nisan- 8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları 15 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.