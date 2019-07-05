BİLSEM mülakat sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanıyor.



BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sınavına giren öğrencilerin sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde MEB tarafından açıklanacak. Sonuçlar, http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak.

BİLSEM KAYIT 2019 NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında BİLSEM merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.