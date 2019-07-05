Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman 2019 açıklanacak? BİLSEM sonuçlarıyla ilgili MEB'ten açıklama geldi mi?

BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenci ve veliler tarafından sıkça sorgulanıyor. Binlerce öğrenci 22 Nisan'da başlayan ve 12 Temmuz'a kadar devam eden BİLSEM mülakatlarına girmeye devam edecek. Peki, MEB Bilsem mülakat sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı mı?

BİLSEM mülakat sonuçları

BİLSEM mülakat sonuçları, öğrenci ve veliler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Genel zihinsel yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirme randevuları il tanılama sınav komisyonları tarafından 22 Nisan-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanacak şekilde planlanıyor.


BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sınavına giren öğrencilerin sonuçları 19 Temmuz 2019 tarihinde MEB tarafından açıklanacak. Sonuçlar, http://meb.gov.tr ve http://orgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacak.

BİLSEM KAYIT 2019 NE ZAMAN?

Bilim ve sanat merkezlerine yerleşmeye hak kazanan öğrenciler 19 Ağustos - 6 Eylül 2019 tarihleri arasında BİLSEM merkezine kayıtlarını yaptıracaklardır.

BİLSEM SINAVI NEDİR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Yargıtay'dan Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilacak kararı
GÜNDEMYargıtay'dan Altan ve Ilıcak kararı
Ali Babacan'a FETÖ soruşturması iddiası
GÜNDEMBabacan'a FETÖ soruşturması yok
Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'ten İOKBS Bursluluk sınav sonuçları açıklaması geldi mi?
GÜNDEMBursluluk sınav sonuçları 2019
Paraları ekmek arası yaptılar! Zabıta ekipleri şaştı kaldı
GÜNDEMParaları ekmek arası yaptılar! Zabıta ekipleri şaştı ...
Gören telefona sarıldı, ekipler inceliyor
GÜNDEMSahilde gören jandarmaya aradı
Son dakika haberi! Reyhanlı'da patlama! Ölü ve yaralılar var...
GÜNDEMReyhanlı'da patlama! Ölü ve yaralılar var...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni parti iddialarına yanıt
GÜNDEMErdoğan'dan yeni parti cevabı: Çok dert etmiyoruz
İSTOÇ'ta kurşun yağmuruna tuttu: 'Karadenizliyim savunması'
GÜNDEMİSTOÇ'ta kurşun yağmuruna tuttu: 'Karadenizliyim ...
Mansur Yavaş'tan fotoğraf yasağı
GÜNDEM'Fotoğrafımı asmayın' genelgesi
Sıla Aydın kimdir? Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın kaç yaşında, nereli?
GÜNDEMSıla Aydın kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X