BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona erdi. BİLSEM sınav sonuçları Mart ayı yerine MEB'ten yapılan açıklama ile 19 Nisan'a yani bugüne ertelenmişti. BİLSEM'in amacı üstün yetenekli çocukları tespit ederek, yeteneklerine göre eğitimlerine destek olmak. BİLSEM sınavında başarılı olan öğrenciler yapılan kayıtların ardından iletişim becerilerinden problem çözme tekniklerine, yabancı dilden özel yetenekleri geliştirmeye kadar pek çok alanda özel eğitim alıyor. İşte MEB 2019 BİLSEM sınav sonuçları sorgulama sayfası...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2019 SORGULAMA SAYFASI

Türkiye genelinde tablet bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen BİLSEM grup tarama uygulama süreci sonuçları, bugün (19 Nisan) Bakanlığın internet sitesinden saat 15.00'te açıklandı. MEB'in sitesinde yaşanan yoğunluktan dolayı siteye erişimde aksamalar yaşanıyor.

BİLSEM'den yapılan açıklama şöyle:

"2019-2020 eğitim öğretim yılında bilim ve sanat merkezlerimizde eğitim alacak 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayar uygulaması 19 Ocak -14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yetenek alanlarına ve sınıf düzeylerine göre bireysel incelemeye hak kazanan öğrenciler için belirlenen taban puanlar aşağıda belirtilmiştir. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60, 2 ve 3. sınıflara 70 soru sorulmuş olup her doğru cevap 10 puan olarak hesaplanmıştır."

BİLSEM SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sınıf Düzeyi Genel Zihinsel Yetenek Alanı Resim Yetenek Alanı Müzik Yetenek Alanı 1.sınıflar 370 350 350 2.sınıflar 440 430 430 3.sınıflar 470 460 460

BİLSEM TARAMASINA KATILAN ÖĞRENCİ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) özel yetenekli öğrencilerin eğitim alacağı Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınavlarının ilk aşaması olan grup tarama sürecine, geçen yıla göre 4 kat artışla yaklaşık 800 bin öğrencinin katıldığı bildirildi.

Genel Müdür Ahmet Emre Bilgili, 2002'de Türkiye'de sadece 17 BİLSEM bulunduğuna dikkati çekerek, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 139 BİLSEM var. BİLSEM'lerin sayısının artırılması öğrencilerin erişebilirliği açısından önemli. Çünkü çocuğumuz kendi okulundaki derslerinin ardından gideceği için BİLSEM'in kendine mümkün olduğunca yakın bir konumda olması gerekiyor." diye konuştu.

Bu merkezlerin sayısının artırılmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildiren Bilgili, şöyle konuştu:

"BİLSEM'ler şu an bütün illerimizde ve büyük ilçelerimizde var. Örneğin, İstanbul'da 13 BİLSEM bulunuyor. Bu sayıyı daha da artırmamız, İstanbul'da, büyük şehirlerimizde bütün ilçelerimize BİLSEM'leri açmamız lazım. İzmir'de, Adana'da, Ankara'da artırıyoruz. Önemli olan erişebilirliği mümkün kılmak.

Halihazırda 139 BİLSEM'de 43 bin öğrencimiz var. Bu sayı gelecek yıl daha da artmış olacak. Çünkü bu sene tanılama sürecine dahil olan öğrenci sayımız 4 kat arttı. Yaklaşık 800 bin öğrenci tanılama sürecine dahil oldu. Öğrenci sayımızın artmasını biz de istiyoruz ve ona göre BİLSEM'leri yaygınlaştırıyoruz. Havuzumuzu daha kaliteli ve daha farklı projelerde kullanılabilir hale getiriyoruz."

BİLSEM'DE BU YIL 134 BİN 701 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Öte yandan Bakanlığın verilerine göre, bu yıl grup tarama sürecinin ardından yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınan öğrenci sayısında 3 katın üzerinde artış kaydedildi.

Bu yılın eğitim-öğretim dönemi için genel zihinsel yetenekten 78 bin 707, resim yeteneğinden 40 bin 539 ve müzik yeteneğinden de 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci bireysel değerlendirmeye alındı.

Bu sayı 2017-2018 eğitim öğretim döneminde genel zihinsel yetenekte 23 bin 405, resim yeteneğinde 9 bin 709, müzik yeteneğinde 5 bin 58 ve toplamda 38 bin 172 oldu.

Gelecek yılın eğitim öğretim dönemine yönelik BİLSEM'lere öğrenci seçim süreci, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıfa devam edip genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen öğrencilerin e-Okul sistemi üzerinden sınıf öğretmenleri tarafından 3-14 Aralık tarihlerinde aday gösterilmesiyle başlamıştı.

Sonuçları açıklanacak grup tarama uygulamasında baraj puanın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.