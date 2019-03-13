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2019 BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Şeklindeki sorular binlerce öğrenci tarafından sıkça internette sorgulanmaya başladı. 19 Ocak'tan 24 Mart'a kadar yapılan başarı ve yetenek sınavı BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili detayları iş takviminde yayınlamıştı.
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019
BİLSEM sınav sonuçları 29 Mart 2019 tarihinde açıklanacağı belirtildi. Sınav sonuçlarına, MEB'İN resmi internet sayfasında giriş yaparak öğrenebileceksiniz.
BİLSEM SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Üstün yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi ve yönlendirilmesi konusunda bizzat sınıf öğretmenleri görevlendirilmiştir. Sınıf öğretmeni, yetenekli olduğunu düşündüğü öğrenciler için E-Okul sisteminde başvuru formu oluşturur. Başvurusu gerçekleştirilen öğrenci, BİLSEM sınavına girmeye hak kazanır.
BİLSEM SINAVI KAYIT ÜCRETİ KAÇ TL ve NEREYE YATIRILIR?
Geçtiğimiz yıl, sınavın birinci ayağı olan “grup tarama uygulaması” ücretliydi. Bu yıl, 2018 - 2019 BİLSEM ÖĞRENCİ TANILAMA KLAVUZU’nda sınav ücretine dair bir madde yok!
Peki geçtiğimiz yıl nasıl olmuştu?
Grup taramasına girecek öğrencilerin velileri 2017-2018 eğitim ve öğretim döneminde 50 TL kayıt ücreti ödemişlerdi.
Geçtiğimiz yıl, BİLSEM sınavının birinci aşaması olan Grup Tarama Uygulaması için kayıt ücreti nereye yatırıldı?
KREDİ KARTI İLE ÖDEME: https://odeme.meb.gov.tr/ adresinde, BİLSEM grup tarafama sınavına kayıt ücreti yönergelerini takip ederek ödenir. (Birinci yöntem)
BANKALARIN GİŞELERİNDEN ÖDEME: T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerinde gişeden işlem yaptırarak. (İkinci Yöntem)
ATM veya İNTERNET BANKACILIĞI KULLANARAK ÖDEME: Yukarıdaki maddede belirtilen bankaların ATM’lerinden veya İnternet bankacılığı hizmetinden yararlanarak. (Üçüncü yöntem)
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