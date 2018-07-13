BİLSEM sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği sonuçların bugün açıklanması bekleniyor. Okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin girdiği 2018 BİLSEM sonuçları öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecektir. 2018 BİLSEM sınavına dair detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Öğrenciler, 1, 2, ve 3. sınıflar bireysel sonuçlarını öğrenci kimlik numarası ile birlikte http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenecekler. Ancak BİLSEM sonuçları ile ilgili bir saat bilgisi verilmedi. Öğrenciler 16 - 20 Temmuz tarih aralığında BİLSEM sonuçlarına itiraz edilebilecekler.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM'LERDE EĞİTİM NASIL YAPILIR?



Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Tablet bilgisayar ile yapılan grup tarama uygulama sonucuna ilişkin itirazlar, http://esinav.meb.gov.tr/ adresinden yapılacak. İtirazların yapılabilmesi için önce itiraz ücretinin yatırılması gerekiyor.

Grup tarama uygulaması sonuçlarına ilişkin itirazlar değerlendirildikten sonra yine aynı sistem üzerinden veliye bilgilendirme yapılacak.

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ YAPABİLMEK İÇİN TIKLAYIN

BİLSEM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLSEMLERDE EĞİTİM DÖNEMLERİ NE ZAMAN?

Bilsem’ lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenci kayıtlı olduğu örgün eğitim okulunda sabahçı ise öğleden sonra Bilsem’ de, öğlenci ise sabah Bilsem’ de ve tam gün eğitim görüyorsa akşam BİLSEM’ de olacak şekilde eğitime alınır. Her eğitim döneminde devamsızlık süresi eğitim süresinin %30’ unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEMLERDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.