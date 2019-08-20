BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. Normalde ay başında açıklanması planlanan BİLSEM yani Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri sınav sonuçları ertelenmişti. BİLSEM'de eğitim görmek isteyen öğrenciler, girdikleri bireysel değerlendirme sınavının sonuçlarını bekliyor. BİLSEM'de öğrenciler destek eğitimi, iletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, yabancı dil gibi pek çok alanda eğitim görüyor. MEB ilk olarak 9 Ağustos'ta açıklayacağını duyurduğu BİLSEM mülakat sınavı sonuçlarını ileri bir tarihe erteledi. İşte BİLSEM mülakat sonuçları tarihi ve BİLSEM ile ilgili tüm detaylar...

BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM mülakat sonuçlarının 21 Ağustos 2019'da erişime açılacağı duyuruldu. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki bağlantıdan BİLSEM sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA

2019 BİLSEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 BİLSEM kayıtları, bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların sonuçlandırılmasının arından 21 Ağustos'ta başlayacak. BİLSEM kayıtlarının son günü eski takvimde 6 Eylül olarak belirlenmişti. Ancak kayıtların geç başlayacak olması nedeniyle, son kayıt gününün de ileriki bir tarihe alınması bekleniyor.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

BİLSEM'DE ÖĞRENCİLERE NASIL BİR EĞİTİM VERİLİYOR?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde;

a) Uyum (Oryantasyon),b) Destek Eğitimi; 1) İletişim Becerileri, 2) Grupla Çalışma Teknikleri, 3) Öğrenme Yöntemleri, 4) Problem Çözme Teknikleri, 5) Bilimsel Araştırma Teknikleri, 6) Yabancı Dil, 7) Bilgisayar, 8) Sosyal Etkinlikler, c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, ç) Özel Yetenekleri Geliştirme, d) Proje Üretimi/Yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar.

TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI YETENEK TARAMASI YAPILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencisi 800 bin çocuğun yetenek taraması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, zihinsel, resim ve müzik yeteneği bakımından akranlarından ileri düzeyde farklılık gösterdiği düşünülen ilkokul 1, 2 ve 3. sınıftaki öğrencileri, 3-14 Aralık 2018'de e-okul sistemi üzerinden öğretmenlerince bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) aday gösterildi.

Aday gösterilen yaklaşık 800 bin öğrenci, 19 Ocak-14 Nisan 2019'da hafta sonları tablet bilgisayar ile grup tarama uygulamasına alındı.

Grup tarama uygulaması sonuçları 19 Nisan'da açıklandı ve barajın üzerinde puan alan öğrenciler aday gösterildikleri yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye tabi tutuldu.

Bireysel değerlendirmede; 1. sınıflar için Wechsler Nonverbal Yetenek (WNV) testi, 2. ve 3. sınıflar için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği olan Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) kullanıldı.

BİLİM VE SANAT MERKEZİ SAYISI 159'A ÇIKARTILDI

Görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencileri değerlendirmek üzere illerde komisyonlar oluşturulacak. Bu komisyonlarda akademisyenler, güzel sanatlar lisesi öğretmenleri ve bilim ve sanat merkezleri öğretmenlerinden oluşturulan uzmanlar görev alacak.

Bu yıl, genel zihinsel yetenek alanından 78 bin 707, görsel sanatlar yetenek alanından 40 bin 539, müzik yetenek alanından ise 15 bin 455 olmak üzere toplam 134 bin 701 öğrenci değerlendirildi. Bu değerlendirmenin sonucu 21 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanacak.

Tanılama sonucunda ortaya çıkması öngörülen ihtiyaca göre planlama yapıldı ve bu ay itibarıyla ülke genelinde bilim ve sanat merkezi sayısı 159'a çıkartıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesinde yaptığı değerlendirmede, "Derdimizin adı çocuğun yeteneğini keşfetmekti. Çocuklarımızın yetenek haritalarını çıkartabilmek için Türkiye'nin ilk yerli zeka ölçeği ASİS'i geliştirdik ve 800 bin öğrencimizle ülkemizin en kapsamlı yetenek taramasını gerçekleştirdik. Hedef tüm ülke..." ifadelerini kullandı.

ASİS NEDİR?

Prof. Dr. Uğur Sak ve ekibi tarafından Anadolu Üniversitesi ve MEB iş birliğinde geliştirilen ASİS'in pilot uygulaması 7 alt test, 276 madde, 4-12 yaş aralığında bin 202 çocuk ile yapıldı.

Standardizasyon çalışmasının 276 madde, 26 bölgede köy-kent, 4 bin 641 çocuk ve 64 testör ile yapıldığı zeka ölçeği ASİS'in geçerlilik ve güvenilirlik aşaması, bin 500'ün üzerinde çocuk ile test edildi.

ASİS, bu bölgelerdeki testörler ile 14 araştırmacı, 5 içerik uzmanı, 190 okul ve 6 bin 400’den fazla çocuk üzerinde 2 yıl süren uygulamayla tamamlandı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli Zeka Ölçeği ASİS'i ileriye götürmek ve dünyada örneği az bulunan dijital örnekler arasında yer almasını sağlamak için tablet uygulaması da geliştirildi.