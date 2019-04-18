BİLSEM yani Bilim ve Sanat Merkezleri'nde eğitim sınav sonuçlarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor. Daha önce BİLSEM sonuçlarının 29 Mart'ta açıklanacağı duyurulmuş, ancak daha sonra MEB'ten yapılan açıklama ile BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ertelendiği duyurulmuştu. BİLSEM'in amacı üstün yetenekli çocukları tespit ederek, yeteneklerine göre eğitimlerine destek olmak. BİLSEM sınavında başarılı olan öğrenciler yapılan kayıtların ardından iletişim becerilerinden problem çözme tekniklerine, yabancı dilden özel yetenekleri geliştirmeye kadar pek çok alanda özel eğitim alıyor. MEB'in 2019 BİLSEM sınav takvimi ve BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanma tarihi haberimizde.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

MEB'in yaptığı duyuruya göre, 2019 yılı BİLSEM Grup Tarama Uygulaması sonuçları 19 Nisan 2019 tarihine ertelendi. MEB'in yaptığı açıklamada "BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hale gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

MEB BİLSEM 2018 - 2019 TAKVİM

BİREYSEL DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Bireysel zeka testi sonuçlarına göre Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanılır. Bu testte başarı gösteren adaylar genel zihinsel yetenek alanında kayıt hakkı kazanır. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri koordinesinde resim ve/veya müzik alanlarında yetenek sınavı açılır. Yetenek sınavında komisyonca belirlenen puanı alan öğrenciler de resim ve/veya müzik yetenek alanı öğrencisi olarak Bilim ve Sanat Merkezine kayıt edilir.

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.