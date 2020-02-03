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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB BİLSEM sınavı ne zaman sona eriyor?

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Merakla beklenen BİLSEM sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden erişilebilecek. İşte, 3 Şubat 2020 BİLSEM grup tarama sınav sonuçlarıyla ilgili detaylar...

BİLSEM

MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınav sonuçları 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sınav sonuçları ise 22 Nisan 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.

BİLSEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN 2020

BİLSEM mülakat sınavı 1 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarih aralığında gerçekleşecek. Mülakat sonuçları da 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

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