MEB BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Soruları öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı BİLSEM sınav sonuçları 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Peki, BİLSEM sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama geldi mi?
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM grup tarama sınavları 4 Ocak - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleşiyor. Sınav sonuçları ise 22 Nisan 2020 tarihinde öğrencilerin erişimine sunulacak.
BİLSEM MÜLAKAT SINAVI NE ZAMAN 2020
BİLSEM mülakat sınavı 1 Haziran - 28 Ağustos 2020 tarih aralığında gerçekleşecek. Mülakat sonuçları da 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.
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